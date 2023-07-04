Під час захисту державного кордону на Чернігівщині загинули 3 прикордонників: відомі їхні імена
Прикордонники служили на території Новгород-Сіверської громади. Вони загинули через агресію Росії проти України.
Прикордонники загинули на Чернігівщині у понеділок, 3 липня, під час виконання службових обов'язків. Про це повідомила міська голова Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко.
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Що відомо про загиблих героїв
Олександр Васильович Турченко з'явився на світ у селі Смяч, що на Чернігівщині. Він народився 5 червня 1983 року. На службу у ДПСУ він пішов у 2004 році. У нього залишилася дружина та донька Марія 2010 року народження.
Михайло Михайлович Карпович родом з Рівненщини. Він народився 18 січня 1981 року в селі Смородськ Дубровицького району. Цей чоловік приєднався до Держприкордонслужби не так давно – у 2022 році. У Михайла теж залишилася дружина та донька. Її звати Вікторія і вона 2008 року народження.
Михайло Карпович / Фото з соцмереж
Останній загиблий прикордонник був з Кривого Рогу. Це Владислав Андрійович Шевченко, що народився 3 вересня 1997 року. Молодий чоловік з 18 травня 2021 року перебував на строковій службі. У нього у Кривому Розі залишилася бабуся. Його батьки виїхали з України та нині проживають за кордоном.
Владислав Шевченко / Фото з соцмереж
Наші прикордонники стримують російських окупантів ціною своїх життів
- Нагадаємо, 26 червня не стало 20-річного Віктора Трайнича. Він загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Нещодавно з цим героєм-прикордонником попрощалися на Хмельниччині.
- Раніше повідомлялося про смерть Ігоря Дашка у Маріуполі, що 9 квітня 2022 року із важким пораненням ціною власного життя прикрив відхід побратимів та не дав окупантам заволодіти радіостанцією. Прикордонника вдалося поховати тільки через 14 місяців.