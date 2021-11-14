Четверта партія допомоги: Україна отримала від США 80 тонн боєприпасів

У рамках допомоги від США Україна отримала орієнтовно 80 тонн боєприпасів. Це вже четверта партія оборонної допомоги.

Мовиться про допомогу, яку в серпні 2021 року затвердив Джо Байден. Про це повідомили 14 листопада у фейсбуці посольства США в Україні.

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США надали Україні 80 тонн боєприпасів

Сьогодні (мовиться про 14 листопада – 24 канал) Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів,

– заявили у посольстві.

Там також додали, що це четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку Джо Байден направив до України в серпні 2021 року.

У посольстві заявили, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.



Україна отримала боєприпаси від США / Фото фейсбука посольства США в Україні

Що відомо про військову допомогу США Україні

27 серпня на сайті Білого дому написали, що Президент США Джо Байден виділить Україні 60 мільйонів доларів. Це трапилось напередодні зустрічі Байдена та Зеленського у Вашингтоні.

Мовилось, що гроші скерують на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні.

Перша та друга партії прибули в Україну 10 та 18 жовтня відповідно.

У рамках третьої 22 жовтня Україна отримала партію високоточної зброї зі США.

Повний текст публікації посольства США в Україні:

Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України. З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.