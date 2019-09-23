Чи готові комунальники до опалювального сезону та як купити газ за літніми цінами

90% житлових будинків, шкіл, дитячих садків та лікарень столиці готові до початку опалювального сезону. Принаймні, у цьому запевняють на комунальному підприємстві "Київтеплоенерго".

Для того, щоб тепло вчасно надійшло у домівки киян, кажуть, підготовку до зими розпочали ще навесні.

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Комунальники поспішають: треба встигнути до початку опалювального сезону. У столиці провели гідравлічні випробування і замінили 70 кілометрів теплових мереж із ста запланованих.

90% житлових будинків комунальної сфери отримали акти готовності до опалювального сезону,

– зазначив начальник профільної служби КП "Київтеплоенерго" Олександр Пелипишин.

Коли за правилами повинен початися опалювальний сезон?Згідно з законодавством, опалювальний сезон має стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж 3 днів становить нижче, ніж 8 градусів тепла.



Відповідне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Комунальники "Львівтеплоенерго" від столичних колег не відстають. Щодня замінюють кілометри старих труб на нові. У Львові запевняють, що готові до опалювального сезону на 80%.

Триває на деяких ділянках заміна теплотрас, заміна старих котлів, які вже відпрацювали свій ресурс по декілька разів, на нові сучасні. Є питання в основному у підготовці будинків – це роботи по внутрішньобудинкових системах,

– наголосив в.о. директора департаменту ЖКГ м. Львова Олександр Одинець.

Готуються до зими і в "Нафтогазі". Кажуть, запаслися блакитним паливом, тож українці не замерзнуть

Близько 19,6 мільярдів – це більше, ніж у минулому році на 4 мільярди, щонайменше. Основна зараз подія, яку чекають, – домовленості між Україною і РФ щодо умов транзиту газу через Україну з 1 січня. А також умови постачання газу, якщо вдасться домовитися про постачання з Росії в Україну, а поки що ми купуємо газ в Європі,

– сказав заступник начальника департаменту НАК "Нафтогаз" Олексій Хобатюк.

Головне – кажуть у "Нафтогазі", щоб теплокомуненерго віддали їм борги. Адже борг за блакитне паливо сягнув 60 мільярдів гривень. А поки що монополіст влаштував акцію – пропонує українцям придбати газ на зиму за літніми цінами. Запевняє, що так дешевше. Скористатися пропозицією можна до 25 вересня.