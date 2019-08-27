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      Чи варто хвилюватися: Волкер пояснив розмови про ймовірне повернення Росії в G8

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Еммануель Макрон та Дональд Трамп нещодавно заявили, що, можливо, прийшов час розглянути повернення Росії до "Великої вісімки". За словами спецпредставника Держдепу США з питань України Курта Волкера, таке налагодження зв'язків з Росією може бути прагненням забезпечити канал діалогу у час конфронтації.

      Водночас він додав, що навіть за умов відкритого діалогу позиція щодо Росії має бути "незламною", передає "Прямий".

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      Волкер сподівається, що ні в кого немає ілюзій, про те, що робить Росія в Україні, і що ні в кого немає сумнівів, що це агресія.

      "І саме тому США нині провадять найбільш жорстку політику щодо Росії за останні роки. Це стосується і продовження санкцій і запровадження нових. Це також стосується ембарґо на постачання зброї до Росії і рішення надавати зброю Україні. Ми також чітко заявили про невизнання анексії Криму", – наголосив Волкер.

      Він нагадав, що збільшення військової присутності в Європі, зокрема в Польщі, Румунії та країнах Балтії та активізація тренувальних програм – це відповідь на дії Росії. "Отже, наша позиція дуже тверда", – сказав спецпредставник.

      Але в той же час ми усвідомлюємо, що ситуація напружується, що конфронтація із Росією зростає, і ми маємо переконатися, що в нас є канали діалогу, ми маємо забезпечити ці канали. Ніхто не хоче конфлікту. Так, ми повинні бути незламними, але водночас ми повинні бути відкритими до діалогу,
      – підкреслив Волкер.

      Як приклад він навів Раду Європи. За його словами, дискусії навколо участі Росії в ПАРЄ пов’язані передусім із можливістю тиску на Росію, щоб змусити її поважати права людини.

      "Як краще зробити це? Не пускати росіян в ПАРЄ, чи навпаки – пустити, щоб мати змогу говорити із ними? Я згоден із тими, хто проти повернення Росії в ПАРЄ. Згоден із тим, що Рада Європи має чітко дотримуватися власних стандартів та вимог до членів. Але більшість в ПАРЄ зайняла іншу позицію. Вони кажуть, що треба говорити з Росією, щоб захистити права людини там і не допускати відповідних порушень. Як я і казав, я із цим не згоден", – зазначив спецпредставник Держдепу США з питань України.

      Водночас він підкреслив, що в будь-якому разі не йдеться про заохочування Росії. "Ніхто не закриває очей на дії російської влади. Йдеться про те, як найбільш ефективно захищати права людей", – додав Волкер.

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      Щодо G7, спецпредставник нагадав, що Білий Дім оприлюднив заяву, де його представник, відповідаючи на одне з запитань на прес-конференції, сказав, що жодного запиту від Росії не надходило. "Це питання не буде розглядатися негайно, але – так, буде одним із нагальних, якщо буде прогрес", – пояснив Волкер.

      В 2014 році Росію виключили із клубу G8 – саме через анексію Криму. Я б хотів побачити, як все це повертається назад. Хотів би бачити, як Росія іде з Криму, і це б створило чудові можливості для поновлення співпраці. Але я не очікую, що так станеться найближчим часом. Поки ж президент Трамп почав деякі переговори з цього приводу із іншими лідерами сімки. Думаю, варто почекати подальших заяв від них,
      – підсумував Волкер.

      Що відомо про ймовірне повернення Росії до "Великої вісімки"Президент Франції Еммануель Макрон з президентом США Дональдом Трампом розмовляли телефоном, і, попри інше, вирішили запросити російського лідера Володимира Путіна до участі в саміті G7 у 2020 році.

      Водночас Туск запропонував запросити на саміт G7 у 2020 році Україну, а не Росію. Він вважає повернення Росії до зустрічі світових лідерів – неприпустимим.

      25 серпня лідери "Великої сімки" після обговоренння погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл G8 наразі наміру не мають.

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      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 канал
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