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      Олекса Коба

      Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси

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      На чиєму боці правоохоронці Одеси?
      На чиєму боці правоохоронці Одеси? / 112.ua

      На початку минулого літа, у 2018 році, в Одесі було скоєно напад на лідера місцевого осередку організації "Автомайдан", члена Громадської ради при НАБУ Віталія Устименка.

      Активіста, борця з незаконними забудовами та корупційними питанням поранили ножем, і ймовірно лише завдяки людям, що були поруч, він залишився живим. Справа показово тягнулась більше, ніж пів року, і от якраз до річниці розстрілів на Майдані – які так само залишаються нерозслідуваними, одного з організаторів нападу на Віталія випустили з СІЗО.

      Читайте також: Активіст Устименко, якого побили в Одесі, розповів подробиці нападу

      За вельми дивним збігом обставин, усі свідки, яких було не мало – відмовились давати покази. Відсутність у матеріалах організаторів – скоріш за все призведе до їх виправдання, оскільки це формує колізію, за якою в судовому процесі замовний замах взагалі зникає.

      З усієї ситуації випливає, що Устименко за якимись космологічними причинами, просто не сподобався нападникам, вони взяли заточки і не змовляючись напали на нього в центрі Одеси, просто так.

      Винуватець побиття активіста Устименка перебуває на волі
      Нападника на активіста Устименка відпустили на волю

      Наразі Віталій просить допомогти об'єднатись і перевести справи у інші органи. І було б надзвичайно добре, якби усі, хто має сили, посприяли йому у цьому, оскільки він, ризикуючи життям, продовжує боротьбу з корупційними процесами у своєму місті. Водночас, ми спостерігаємо типову ситуацію, яка одночасно є показовою крізь призму питання "здобутків Революції Гідності".

      Десятки нерозслідуваних справ на активістів, які намагаються змінити цю систему кричать до нас, що сама ненька-система не хоче змінюватись. Підсвідомість може пропонувати просто закривати на це очі, не влазити у це, тим самим залишатись живим і здоровим. Але такий сценарій на жаль працює до першого зіткнення з інтересами Системи.

      Роки Голодоморів і репресій змушують інстинкти нашої нації мовчати. Але це всього лиш згубна звичка, нагадуюча невроз чи дитячість, в якому втеча від проблеми, здається рішенням. А рішення для усіх нас лежить на поверхні – показати якомога массовіше, що ми не хочемо далі жити як "бидло", через підтримку одиночних справ, у яких людина протистоїть системі, переводячи це у квадрат сусільної традиції.

      Читайте також: Устименко: Правоохоронці в Одесі відверто сміються в обличчя, коли розмовляють з постраждалими

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      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новини політики Новини України Поліція Публікації Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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