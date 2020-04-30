Чи зростуть ціни на продукти через карантин: прогноз експерта

Уряду наразі вдається стримувати ціни на стратегічні продукти в українських магазинах під час карантину. Йдеться про гречку, макарони, цукор, молоко та хліб. Чи є на сьогодні загроза підвищення цін на споживчий кошик – читайте далі.

Президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса в ефірі 24 каналу сказав, що зростання цін на стратегічні продукти в Україні непередбачено.

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"Ціни на споживчий кошик мають залишитись стабільними. Ба більше, якщо зараз відкриють продовольчі ринки, то багато дрібних виробників вийдуть зі своєю продукцією, бо вони не мають доступу до торговельних мереж, а це означає, що ціни підуть вниз", – зазначив він.

Довідка. З 1 травня в Україні запрацюють продовольчі та аграрні ринки. Однак відбудеться це лише за умови дотримання певних вимог.

Окрім цього, він спростував чутки, що Україні необхідно скорочувати експорт зернових культур, адже ціна на хліб може суттєво зрости.

У 2019 році Україна зібрала рекордний врожай зернових культур – понад 73 мільйони тонн. Внутрішнє споживання в Україні складає 25 мільйонів тонн. Якщо перерахувати залишки, то Україна може спокійно експортувати понад 50 мільйонів тонн,

– пояснив експерт.

"Через місяць українці почнуть збирати новий врожай і зважаючи на те, що зима і весна були теплою в багатьох регіонах, ми почнемо це робити через місяць… Жодних передумов для того, аби ціна на хліб зростала, немає", – додав Ліссітса.

Дивіться відео, наскільки зросли витрати українців під час карантину: