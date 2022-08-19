путін не мислить як психічно здорова людина, – експерт припустив, до чого готуються окупанти

19 серпня 2022 , 23:07
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На сьогодні неможливо передбачити рішення російського президента владіміра путіна, позаяк він не мислить як психічно здорова людина. Що б не вирішив глава кремля – далі буде тільки гірше.

Зараз путін шукає варіанти "красивого виходу" для своїх військ з правобережної частини Херсонщини. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт зазначив, що на Правобережжі Херсонщини окупанти розуміють всю складність своєї ситуації. Водночас глава кремля може й надалі підвищувати ставки.

Там гра йде в одні ворота. Там немає ніякої ініціативи, вони тільки обороняються. путін мислить не як психічно здорова людина. Він постійно діє нелінійно, постійно підвищує ставки, постійно в нього якісь ходи. Тому не можна прогнозувати, про що він зараз думає і що він буде далі робити,
– пояснив Нарожний.

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На його думку, який би крок зараз не зробив би путін – це для нього буде тільки гірше.

"У нього зараз ситуація дуже погана. Він зараз шукає шляхи, як красиво вийти із ситуації у Херсоні. Тому він може готуватися до наступальної операції на Донбасі, щоб показати свою спроможність. Але це питання більше у політичній площині лежить", – резюмував експерт.

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Ситуація на Херсонщині: що відомо

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Автор: Марк Омелянюк