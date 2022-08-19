путін не мислить як психічно здорова людина, – експерт припустив, до чого готуються окупанти

На сьогодні неможливо передбачити рішення російського президента владіміра путіна, позаяк він не мислить як психічно здорова людина. Що б не вирішив глава кремля – далі буде тільки гірше.

Зараз путін шукає варіанти "красивого виходу" для своїх військ з правобережної частини Херсонщини. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Експерт зазначив, що на Правобережжі Херсонщини окупанти розуміють всю складність своєї ситуації. Водночас глава кремля може й надалі підвищувати ставки.

Там гра йде в одні ворота. Там немає ніякої ініціативи, вони тільки обороняються. путін мислить не як психічно здорова людина. Він постійно діє нелінійно, постійно підвищує ставки, постійно в нього якісь ходи. Тому не можна прогнозувати, про що він зараз думає і що він буде далі робити,

– пояснив Нарожний.

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На його думку, який би крок зараз не зробив би путін – це для нього буде тільки гірше.

"У нього зараз ситуація дуже погана. Він зараз шукає шляхи, як красиво вийти із ситуації у Херсоні. Тому він може готуватися до наступальної операції на Донбасі, щоб показати свою спроможність. Але це питання більше у політичній площині лежить", – резюмував експерт.

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Ситуація на Херсонщині: що відомо

За даними джерел 24 каналу в розвідці, 18 серпня російське командування таємно розіслало своєму керівництву на Запоріжжі та Херсонщині інструкції щодо дій у випадку серйозних обстрілів чи атак з боку України.

19 серпня українські військові завдали ще одного удару по Каховському мосту.

російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський вважає, що сьогодні цілком зрозуміло, що стратегічно путін програв цю війну, коли не зміг захопити Київ. А звільнення Херсона стане для кремлівського диктатора справжнім шоком.