Не вірус, бо не підпустили б до Путіна, – опозиціонер розповів про хворобу Лукашенка

Останнім часом зовнішній вигляд самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка геть кепський, імовірно, це пов'язано із незадовільним станом здоров'ям. Тамтешня опозиція висувала різні припущення щодо хвороби, яка спіткала Лукашенка, однак офіційної версії досі немає.

Імовірно, мовиться про проблеми з серцем, які у білоруського вождя спостерігаються достатньо давно. Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба.

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Бульба спростував теорію про те, що Лукашенко хворіє на звичайний вірус. Якби це справді було так, його в жодному випадку б не підпустили до кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Період після операції

Опозиціонер переконаний, що мовиться не про інфекційну хворобу чи COVID-19, як припускали білоруські опозиціонери. Він вважає, що білоруський диктатор має задавнене захворювання. Той давно потребував операції, адже має проблеми із серцево-судинною системою.

Вчасно незроблена операція довела його до такого стану, зараз йому цю операцію тільки зробили і проходить адаптаційний період. Останнім часом він таке озвучує, що стає зрозуміло – він уже ожив,

– прокоментував Бульба.

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