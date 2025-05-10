Свою роль для Китаю вже виконала: навіщо Пекіну була потрібна війна в Україні

Для Китаю російсько-українська війна стала дуже вигідною і корисною. До того ж не лише з точки зору можливості посилити свій вплив на Росію, а й із погляду здобуття безцінного досвіду.

Китай зрозумів, що необхідно провести масштабні та серйозні реформи своєї армії. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що було звільнено велику кількість генералів, які десятиліттями займали свої посади й вважали, що залишаться недоторканими.

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На чому сьогодні зосереджений Китай

Рейтерович зазначив, що китайська армія навчалася за застарілими лекалами радянської армії. І ця ж сама радянська армія, у вигляді російських збройних сил, зазнає нищівної поразки в Україні. Наше ж військо діє зовсім по-іншому – динамічно і результативно. Китайці зробили висновки й терміново почали змінювати підходи. Цей процес тільки продовжуватиметься.

З іншого боку, Китай не був би проти, якби війна закінчилася хоч завтра. Головне вони вже отримали. Тепер увагу буде зосереджено на інших напрямах.

На сьогодні Китай, мабуть, перебуває в найкращій позиції серед усіх країн, які мають зацікавленість довкола російсько-української війни. Як би не розвивалися події, ситуація так чи інакше залишатиметься для них вигідною,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Найважливішим питанням для Китаю зараз є Тайвань. Пекін, звісно, хотів би вирішити це, але, на відміну від Росії, діє значно прагматичніше й раціональніше. Вони вміють аналізувати й робити висновки. Наразі ці висновки такі: зараз Китай не має достатньої впевненості в успішному захопленні Тайваню.

Тому в Пекіні сподіваються, що зможуть досягти мети іншим шляхом. Коли вони будуть повністю готові – тоді й реалізують свої плани. Без зволікань. І, найімовірніше, спробують зробити це швидко. Але це буде не сьогодні, не завтра, і, ймовірно, не в найближчі роки.

Зауважимо, видання The Wall Street Journal повідомило про створення мобільних підрозділів армією США для можливої війни з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні.