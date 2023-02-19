Російські ракети "Кинджал": чим вони небезпечні та чи зможе Україна їх збивати

Росія має на озброєнні чимало високоточних ракет, якими тероризує Україну. Одна з таких ракет – це "Кинджал", яку окупанти кілька разів застосували для ударів по українському тилу.

"Кинджал" – це одна з найновітніших російських ракет, носієм якої є літак МіГ-31К, що часто злітають у Білорусі. 24 Канал розповідає, чим небезпечний "Кинджал" та чи можуть наші сили ППО протидіяти цій ракеті.

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Скільки разів Росія використала "Кинджал" в Україні

Достеменно невідомо, скільки "Кинджалів" має Росія. Українські портали "Мілітарний" і Defense Express припускають, що Росія володіє дуже обмеженим запасом таких ракет. Зокрема, йдеться про десятки ракет. Той факт, що ворог не застосовує масово ці ракети, дійсно може свідчити, що їх не так багато.

Перший випадок застосування "Кинджала" в Україні став відомий 18 березня 2022 року. Росія завдала удару по складу боєприпасів в Івано-Франківській області, що підтвердили в ЗСУ.

У мережі навіть опублікували відео з падінням ракети нібито в Делятині, що в Івано-Франківській області. На відео видно, що ракета влучає під кутом 90 градусів до поверхні, що характерно для балістичних ракет, які використовує "Іскандер".

Відео ракетного удару по Делятину (Увага! На відео нецензурна лексика 18+)

9 травня 2022 року з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об'єктах в Одеській області було запущено три ракети комплексу "Кинджал".

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що 7 серпня 2022 року росіяни застосували "Кинджал" для удару по об'єктах у Вінницькій області.

Під час масованого ракетного удару 26 січня 2023 року російські військові застосували два МіГ-31К для пусків ракет "Кинджал" з повітряного простору Росії по об'єктах в Києві та Запоріжжі.

Російський "Кинджал" не долетів до України

14 вересня у російському Туркменському окрузі Ставропольського краю поблизу села Кендже-Кулак впала ракета "Кинджал". Фотографії з місця події оприлюднив ставропольський губернатор Володимир Владіміров.

Від вибуху "Кинджалу" постраждало шестеро людей: один пожежник і п'ятеро цивільних, які прийшли подивитися на місце пригоди. Як пише "Мілітарний", це свідчить про те, що ракета здетонувала через певний час після моменту падіння.

Російські медіа просувають версію, що у Ставропольському краю упав безпілотник Ту-141. Однак залишки на місці вибуху не дають підтвердження цій версії.

"Кинджал", який впав у Росії: відео

14 вересня росіяни атакували Кривий Ріг. Тодішній глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко інформував, що росіяни ударили по Кривому Рогу саме за допомогою ракетного комплексу "Кинджал".

Місце падіння ракети знаходиться на відстані 200 кілометрів від бази носіїв "Кинджала" МіГ-31 в Ахтюбинську. Населений пункт міг знаходитися на траєкторії руху ракети Х-47м2, яку російський МіГ-31 міг запустити з акваторії Каспійського моря.

Особливості ракети "Кинджал"

Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших. Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом.

– це ракети, в яких бойова частина рухається на гіперзвукових швидкостях в атмосфері. Тобто в проміжку 5 000 – 25 000 кілометрів на годину.

Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів – приблизно до 12000 кілометрів на годину.

Ракета була прийнята на озброєння Росії у 2018 році. За габаритами та зовнішнім виглядом ракета комплексу "Кинджал" подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Різниця між комплексами полягає тільки в тому, що Х-47 запускається з літака.

МіГ-31К здатний нести 1 ракету і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Також носіями ракет "Кинджал" можуть бути стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які здатні нести 4 ракети. З Ту-22М3 ворог може вражати цілі "Кинджалами" на відстані 3 тисячі кілометрів.

Чому "Кинджал" складно перехопити

Враховуючи те, що ракети можуть маневрувати на траєкторії польоту, вважається, що перехопити їх майже нереально: засоби ППО засічуть їх надто пізно та не встигнуть відреагувати.

Відтак, головна перевага "Кинджалів" – їхня швидкість, що призводить до двох основних наслідків:

ракету надзвичайно важко перехопити,

перед вибухом ракета здатна пробивати будь-яку броню.

Через це "Кинджали" розглядають як засіб проти великих кораблів та бункерів.

Побачити момент запуску "Кинджала" у Повітряних сил поки технічної можливості нема. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що для маскування самого моменту пуску росіяни піднімають у повітря десяток МіГ-31, один із яких виступає носієм гіперзвукової Х-47М2.

Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз. "Часу для того, щоб ефективно її виявити і пробувати збити, надзвичайно мало", – повідомляв Ігнат.

Військовий портал Defense Express писав, що через те, що ракета досягає швидкості до 12000 кілометрів на годину, перехопити її на маршовій ділянці неможливо навіть спеціалізованими протиракетними комплексами.

Водночас при ударі, на термінальній ділянці, її швидкість все одно, скоріш за все, становить до 3,4 Маха, а кут падіння складає 80 – 90 градусів, що також потребує спеціалізованих протиракетних комплексів для її ефективного перехоплювання.

Через те, що "Кинджал" фактично є другим ступенем балістичної ракети "Іскандер", то літак для неї слугує засобом для розгону на надзвукові швидкості на висоті понад 10 кілометрів.

Україна зможе збивати "Кинджали"

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповідав, що зенітна ракета Aster 30 Block 1 може перехоплювати балістичні і надзвукові ракети, зокрема російські ракети "Кинджал".

Ракети Aster 30 Block 1 запускають із ЗРК FSAF SAMP/T, які Україна отримає від Італії та Франції.

Система може відстежувати десятки цілей і перехоплювати відразу 10. За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні протягом двох місяців.

"Кинджал" не змінить правила війни

У травні 2022 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що використання гіперзвукової зброї Росією "не мало значних наслідків".

Крім швидкості зброї, з точки зору її впливу на певну ціль, на сьогодні ми не бачимо дійсно значущих ефектів, які б змінили гру,

– сказав Міллі.

Станом на травень у США заявляли, що Росія застосувала від 10 до 12 гіперзвукових ракет на території України. Міллі зазначив, що це був перший випадок, коли гіперзвукова зброя застосовувалася в бою, і сказав, що у Пентагоні проаналізували кожен такий удар.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що погоджується з Міллі, і він не думає, що використання гіперзвукової зброї "змусить Путіна підвищити ставки до використання ядерної зброї".

"Я думаю, що він намагається створити специфічний ефект за допомогою цієї зброї. І, як зазначив Міллі, гіперзвукова зброя рухається зі швидкістю, що ускладнює протидію. Але це не змінило гру", – заявив глава Пентагону.