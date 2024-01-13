"Це найбільш руйнівна сила": чим росіяни стали активно бити по Харківщині

Вранці 13 січня російські окупанти масштабно атакували Україну. Зокрема, півтора десятка населених пунктів Харківщини опинилися під ударами ворога.

Застосовувалися різні типи озброєння, але найактивніше – керовані авіабомби. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про оперативну ситуацію в місті та прилеглих населених пунктах.

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Близько 02:00 ранку окупанти випустили КАБи по приватних будинках смт Золочів. Під ударом росіян також опинилося село Вільхуватка, по якому вдарили 4 КАБами. Тут найбільші руйнування за добу – зазнали пошкоджень сільгосппідприємства, склади та будинки місцевих. Постраждалих та поранених немає. О 19:30 12 січня противник ударив по місту Вовчанськ знову-таки КАБами.

Це найбільш руйнівна сила, якою б'ють по селах Харківської області. Також росіяни не перестають завдавати авіаударів, але це більше на лінії фронту – Куп'янщина, Синьківка, Іванівка, Вільхуватка. Але й неподалік Вовчанська удари авіацією теж завдавали,

– наголосила Черненко.

Якою зброєю ще б'ють окупанти

Відколи з'явилася інформація про можливий наступ росіян на Харківщину 15 січня, окупанти почали переміщувати ближче до кордону комплекси С-300. За останні два тижні ворог чотири дні поспіль бив насамперед ракетами С-300 по звичайних територіях та порожніх будівлях.

За результатами експертизи, російська армія 2 січня здійснила атаку по Харкову ракетою, розробленою в Північній Кореї

Утім, згадаймо, як росіяни 8 січня направили 4 ракети С-300 на вуличку з приватними будинками у місті Зміїв. Одна жінка загинула, а двох людей вдалося врятувати. Інший випадок, коли 10 січня окупанти вдарили 2 ракетами по готелю у середмісті Харкова, де дивом вижили люди.

Атаки відбуваються по різних об'єктах. Тільки за 2 січня комунальники ліквідовують наслідки майже тиждень – закривають вікна та контури, бо дуже холодно. Прийшли сильні морози в Харківську область. І щоб зберегти будинок, який найбільше постраждав, врятувати ремонтами, а не просто знести, треба було сильно його полагодити,

– зазначила Анна Черненко.

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