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      Чиновники НБУ не реструктуризують борги компаній, адже це не в їхніх інтересах, – експерт

      36 Читать новость на русском
      Нацбанк
      Нацбанк / "112 Україна"

      Національний банк України може відмовляти в реструктуризації боргу підприємствам, оскільки чиновники приймають рішення, виходячи з власних, а не державних інтересів.

      Про це розповів директор Інституту вільної економіки Михайло Чернишов.

      "Якби в такій справі брали участь приватні власники, то обидві сторони були б зацікавлені прийти до економічно доцільного рішення. Якби таке економічно доцільне рішення полягало в реструктуризації боргу, то приватні підприємці прийняли б саме таке рішення. У цьому можна навіть не сумніватися. Чиновники ж керуються зовсім іншими принципами. Не тому, що вони погані люди. Просто коли людина перебуває на державній посаді, на нього діють зовсім інші економічні стимули", – вважає Чернишов.

      За його словами, для держслужбовця не має значення, що буде навіть в перспективі декількох років, оскільки він може на той час бути на іншій посаді.

      "По-друге, витрати і збитки, які хтось, наприклад, держава, понесе через його неправильне, в тому числі корупційне рішення, ніяк не відбиваються на самому чиновнику. У нього не буває збитків. У нього можуть бути тільки прибутки. Така специфіка держави. Іншими словами, нам тільки здається, що чиновники вдаються до нелогічних рішень. Насправді, такі їх вирішення є цілком логічними і економічно виправданими з їх точки зору", – сказав директор Інституту вільної економіки.

      blog_ava
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      Теги: НБУ
      Джерело: 24 Канал
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