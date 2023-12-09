Кремль збільшив чисельність армії: естонська розвідка вказала на причини

Збільшенням чисельності армії Росії до 2,2 мільйона осіб Кремль, імовірно, намагається "зробити ситуацію відповідною до реальності".

Про це заявив керівник естонської розвідки Антс Ківісельг. Зокрема, за його словами, указ диктатора Путіна щодо збільшення чисельності збройних сил може мати кілька причин.

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Ківісельг наголосив, що, за офіційними заявами Кремля, збільшення армії відбувається за рахунок контрактників.

Водночас в Інституті вивчення війни впевнені, що це скоріше нинішня чисельність збройних сил Росії і цим указом вони просто намагаються вирівняти ситуацію, аби вона відповідала реальності,

– зазначив Ківісельг.

Також керівник розвідки вважає, що попри це не можна виключати, що росіяни збільшуватимуть чисельність армії у найближчі роки.

"Була мова про те, що в нашому регіоні буде відтворено Московський і Ленінградський військові округи, що найбільше сприятиме збільшенню чисельності особового складу. Ймовірно збільшення чисельності особового складу відбуватиметься загалом і також біля наших кордонів", – заявив він.

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