Чиста маніпуляція, – Зеленський про причетність Демченка до Харківських угод та окупації Криму

Президент Зеленський спростував інформацію про причетність першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка до Харківських угод. Глава держави запевняє, що на посаді заступника глави МЗС Демченко ці угоди не підписував.

Зеленський наголосив, що Руслан Демченко працював ще в Адміністрації президента Порошенко. Про це глава держави повідомив під час пресмарафону 26 листопада.

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Нехай розбираються правоохоронні органи, – Зеленський

На посаді заступника міністра закордонних справ він (Демченко – 24 канал) ніякі Харківські угоди не підписував. Але для цього є правоохоронні органи, нехай розслідують, він дає показання,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що у МЗС тоді працювали ще й Павло Єлісєєв та Павло Клімкін, які залишились у владі і після Харківських угод. Це нормально, зауважив глава держави, адже підпис під ними вони не ставили.

Демченко навіть не доповідав у Раді, – президент

Не хочу виправдовувати Демченка, але він навіть не доповідав у Верховній Раді України, а доповідав, мені здається, міністр Грищенко. І голосували тоді всі депутати і ці люди зараз піднімають це питання на телеканалах,

– додав президент.

Також Зеленський наголосив, що інформація про те, що начебто Демченко "віддав Крим Росії" є чистою маніпуляцією.

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