Ракетний удар в Польщі міг бути провокацією Росії: яка мета

15 листопада Росія завдала наймасованішого ракетного удару по Україні. Однак цього разу її ракети впали й на території Польщі, через що загинули двоє людей.

Ракета, яка влучила в агропідприємство в селі Пшеводув, була радянського виробництва та могла перебувати на озброєнні сил ППО України. Однак не слід виключати й можливість провокації. Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий під час засідання Ради національної безпеки Польщі.

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Можлива провокація Росії

Він вважає, що такий удар міг бути свідомою підготовкою провокації з боку Кремля. Ця провокація могла бути направлена на те, щоб посварити поляків, які дуже допомагають Україні у війні, та українців. Також він наголосив й на тому, що 15 листопада під час масованого ракетного удару на заході України впала значна частина ракет.

Ба більше, ці ракети падали й поблизу польсько-українського кордону, попри заяви Росії, що це не так.

На думку Моравецкого, це створює "ідеальний варіант" для здійснення росіянами провокації проти Польщі.

Ми прекрасно знаємо, що росіяни можуть використовувати пропаганду, але й можуть запланувати певного роду дії. Завжди треба усвідомлювати, що це все відбувається в умовах жорстокої війни росії проти України. Відтак росія, яка поспіхом відступала з Херсона, могла захотіти сконструювати такі події, де атака могла бути одним з додаткових або головних елементів, аби посварити між собою Польщу й Україну,

– сказав він.

Ракетний удар міг бути нещасним випадком

Прем'єр-міністр визнав, що не можна виключати наявності таких ракет на озброєнні України, однак при цьому "не можна виключити жодних сценаріїв". Також він зазначив, що через ракетний удар наразі усі служби в Польщі перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Варто зазначити також, що президент Польщі Анджей Дуда раніше наголосив, що наразі абсолютно нічого не вказує на те, що ракетний удар був навмисним нападом Росії. Він припускає, що ракета могла належати українським силам ППО, і що це був нещасний випадок.

Зазначимо, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також вважає, що Росія розраховувала на конфлікт між Польщею та Україною внаслідок ракетного удару.

Ракетний удар по Польщі та Україна: що відомо

На територію Польщі ракета впала 15 листопада близько 15:40. Прилетіла вона недалеко від кордону з Україною – на межі з Львівською та Волинською областями.

На заяву про причетність України до удару відповіли у Повітряних силах ЗСУ. Вони заявили, що усіляко сприятимуть розслідуванню цього інциденту, та наголосили, що він – "наслідок війни Росії проти України".

Попри будь-які припущення поляки вважають, що основною причиною ракетного удару стало повномасштабне вторгнення Росії до України, завершення якого можна пришвидшити, якщо надавати Україні усе необхідне.

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