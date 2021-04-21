Члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією, – Ейдман

Члени Організації Північноатлантичного договору не готові інтегрувати Україну до себе. Вони не хочуть загострення ситуації з Росією.
Джерело:24 канал
НАТО боїться глобальної війни з Росією. Таку думку висловив німецький політолог Ігор Ейдман в ефірі програми "Що це було?".
Зверніть увагу Росія є агресором, – Держдеп США про військову ескалацію
Члени НАТО не готові до війни з Росією
За його словами, всі члени Альянсу вимушені заступатись один за одного і входити у воєнні дії, коли проти них відбувається агресія.
Оскільки агресія – проти України, то члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією,
– зазначив Ейдман.
Тому, як сказав політолог, різке загострення на Донбасі не впливає на приближення членства України в Організації Північноатлантичного договору.
Що відомо про загострення на Донбасі
- Упродовж кількох тижнів Росія активно стягує свої війська до кордонів з Україною та на тимчасово окуповані території.
- У Пентагоні зазначили, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.
- Жозеп Борель заявив, що на кордоні України і в Криму перебуває понад 150 тисяч російських військових.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Вступ України до НАТО: коротко
- В червні 2020 року Україна стала партнером НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав Альянсу, що чекає на розширення співпраці.
- Очільник США Джо Байден відзначив, що підтримує членство України в НАТО.
- У Польщі впевнені, що стягненням своїх військ до кордонів Росія хоче зірвати надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО.