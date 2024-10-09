Це не найбільша проблема: чи здатний Фіцо перешкодити вступу України в НАТО

Україна продовжує свій нелегкий шлях до вступу в НАТО, на якому час від часу виникають перешкоди. Зокрема, Роберт Фіцо виступив проти членства України в Альянсі, адже це нібито може призвести до початку Третьої світової війни. Однак його позиція не є принципово важливою.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що деякі представники країн НАТО спекулюють своїм членством. Їхня мета – отримання більшої вигоди для себе особисто і для своїх держав.

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Фіцо отримає черговий "пиріжок"

Прем'єр Словаччини неодноразово робив гучні заяви щодо війни в Україні та висловлював своє ставлення до Росії. На його позицію, зокрема щодо членства нашої країни в НАТО, вважає Клочок, потрібно звертати увагу, а також працювати з цим. Однак найважливіший напрямок роботи України – із США.

Заяви Роберта Фіцо – не найбільша проблема для України на шляху до НАТО. Значно більшою проблемою сьогодні є Вашингтон,

– зауважив він.

Тому що, на його думку, ані Дональд Трамп, який претендує стати президентом США, ані чинний президент Джозеф Байден, ані Камала Гарріс – кандидат на виборах від демократів, жодного разу не сказали, що готові до того, щоб Україна негайно вступила до Північноатлантичного альянсу.

Якщо вдасться гіпотетично переконати Байдена, щоб він найближчим часом зробив заяву про те, що підтримує вступ України до НАТО, тоді б ситуація виглядала по іншому. Звичайно, він на той час, на жаль, вже не буде президентом, проте Гарріс або Трамп, у разі перемоги у виборах, мали забезпечити членство Києва в Альянсі.

До теми. Роберт Фіцо заявив, що поки залишається прем'єр-міністром Словаччини, блокуватиме вступ України до НАТО. Мовляв, він буде вести депутатів, яких контролює як голова партії, до того, щоб вони "ніколи не погоджувалися" на членство Києва в Альянсі.

Фіцо ж отримає черговий "пиріжок" з бюджету Європейського Союзу – дотацію економіки Словаччини,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Водночас країни-члени Альянсу в будь-якому випадку знайдуть, за його словами, платформу для досягнення компромісних рішень щодо членства України в НАТО. Найважливіше, щоб це погодили у Вашингтоні.

Атаки по окупованому Криму, удари по території Росії – це наш аргумент у розмові з західними партнерами – не лише з США, але й зі Словаччиною. Ми демонструємо, що можемо це робити і будемо продовжувати це, і нам не будуть вказувати, що робити,

– впевнений Валерій Клочок.

До слова, голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, вважає, що активізація Фіцо може бути пов'язана з візитом нового генсека НАТО Марка Рютте до України і порушенням питання вступу Києва до Північноатлантичного альянсу. Прем'єр Словаччини у цій ситуації намагається вторгувати вигіднішу позицію для своєї країни і отримати згодом фінансову підтримку.