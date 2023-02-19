Нардепу з оборонного комітету Ради на площі вручили повістку, – Веніславський

З початку повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Однак методи, які іноді застосовуються під час вручення громадянам військових повісток, свідчать про не зовсім кваліфіковану процедура.

Про це в інтерв'ю розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у ВР Федір Веніславський. Тож він висловив стурбованість деякими методами мобілізації.

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Повістку вручили члену оборонного комітету Ради

Зокрема, відомі резонансні випадки застосування фізичної сили під час проведення мобілізаційних заходів. Також серед порушень є й вручення повісток представниками військових комісаріатів буквально на вулиці.

До речі, можу сказати, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену нашого комітету, також на площі вручили повістку,

– підкреслив Федір Веніславський.

Такі випадки, за його словами, свідчать про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура вручення повісток чоловікам призовного віку.

В комітеті ініціювали засідання

Такі випадки Веніславський назвав неправильним механізмом. Тому у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ініціювали засідання, де заслухають доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні.

Заслухаємо керівників на рівні Збройних Сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам,

– додав Веніславський.

За результатами цього засідання будуть надані рекомендації Кабміну щодо визначення чітких меж, в яких представники військових комісаріатів можуть діяти, а в яких – не можуть.

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