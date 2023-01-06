"Байден уже все сказав": Жданов розповів, чого чекати на фронті в лютому
У лютому розпочнеться нова вирішальна й, можливо, заключна фаза війни. Так правильно охарактеризував новий період у війні президент США Джо Байден.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Загалом багато хто попереджає про те, що Росія готує новий наступ на лютий.
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Контрнаступ ЗСУ може розпочатись з наступу росіян
Жданов зазначив, що для того, аби охарактеризувати нинішній період війни, можна привести слова Джо Байдена. Він сказав, що наступна фаза війни – вирішальна й завершальна – контрнаступальна операція ЗСУ. Однак Росія перед тим спробує відновити свій наступ.
Це те про що говорив і наш Головнокомандувач, і Західна розвідка. Росіяни готують 200-тисячне угруповання, щоб спробувати відновити наступ. І я думаю, що з розгромом цього угруповання, на що в нас є всі шанси, далі піде вже контрнаступальний період у веденні цієї війни,
– зауважив військовий експерт.
Він додав, що говорити про те, наскільки швидким і якісним буде цей контрнаступ важко сказати. Треба буде дивитись, як пройде спроба росіян відновити наступальну операцію.
ЗСУ мають готуватись до відсічі
За словами військового експерта, головне завдання ЗСУ – готуватись до відсічі можливого наступу Росії. Це цілком імовірний наступ, бо вони спробують. Їм треба використати цей шанс, який для них останній. Якщо ми розгромимо їх і зведемо нанівець цей шанс, далі буде легше.
"Далі операція буде розвиватись на нашу користь", – наголосив Жданов.
Жданов розповів, чого чекати на фронті в лютому: дивіться відео
Це має бути оборонна операція
Як він зазначив, ЗСУ ні в якому випадку не потрібен зустрічний бій. Треба бути в найбільш вигідній позиції. А це оборонна операція. До речі, в нас дуже великий досвід. Як сказав наш Головнокомандувач, ми можемо впевнено вести оборонну операцію нині.
В оборонній операції в нас є можливість нанести максимальне ураження військам ворога,
– підкреслив військовий експерт.
Ситуація на фронті: останні новини
- Росія може готувати чергове загострення війни в лютому, коли буде рік повномасштабного вторгнення. Росія любить символи, а Путіну треба щось показувати.
- Поблизу Кремінної ворог стягує війська та техніку. Окупанти готові будь-якою ціною утримувати місто, бо воно має важливе логістичне значення для російської армії.
- На Бахмутському напрямку росіяни не рахують втрати. Там окупанти до останнього не покидають надію прорвати українську оборону.