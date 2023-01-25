Локальна Чорнобаївка: чого встигли досягнути ЗСУ в Соледарі

ЗСУ повністю вийшли з Соледару, аби зберегти життя особового складу. Однак Соледар для окупантів перетвориться на локальну Чорнобаївку.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Військовий ЗСУ Ігор Швайка сказав, що буде складно, доки ЗСУ не підуть у контрнаступ.

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Соледар виконав і буде виконувати свої функції

Коваленко розповів, що Соледар виконав свої функції, але буде виконувати їх і надалі. Це маленьке містечко на північ від Бахмута, не маючи ніякого стратегічного значення й сумнівне тактичне значення, знищило велику кількість окупантів.

Крім цього, він цілком та повністю нівелював довіру до Пригожина й навіть у якомусь сенсі знищив Пригожина, як постать, що мала досить великий вплив на Путіна. Путін втратив довіру до цього персонажа, й ми можемо казати про те, що ця довіра буде втрачатись надалі, й Соледар був початком цього,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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Соледар став локальною Чорнобаївкою

Він продовжив, що Соледар тепер став локальною Чорнобаївкою. Росіянам аби звідси піти в наступ на північ, на захід чи на південь потрібно зосередити тут сили й засоби. Однак Соледар повністю під контролем нашої артилерії.

"Російські війська використовують для постачання в таку конгломерацію, як Соледар – Бахмут, трасу Т-1302. Вони вимушені концентрувати, наприклад, боєприпаси та боєкомплект на східних і південно-східних локаціях Соледару, а ці локації повністю прострілюються українською артилерією", – зауважив Коваленко.

За його словами, росіяни тільки починають накопичувати боєкомплект, щоб забезпечувати свої наступальні дії, як він уже знищується. Це така собі локальна Чорнобаївка. Саме так треба нині розглядати Соледар.

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