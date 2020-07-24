На Одещині 60-річний чоловік влаштував стрілянину по поліцейських. Відстрілювався зі свого власного будинку, коли до нього, за викликом голови сільради, приїхали правоохоронці.

Коли чоловік побачив копів, почав погрожувати зброєю. Про це пише пресслужба Національної поліції в Одеській області.

До слова Роман Скрипник захопив заручника у Полтаві і висунув єдину вимогу: що про нього відомо

На вимогу здатися відреагував черговими пострілами. Врешті, його таки затримали та роззброїли. У нього вилучили пневматичний пістолет.



Вилучений пневматичний пістолет / Фото Нацполіції

Справу відкрили за статтею опір працівникові правоохоронного органу, йому загрожує до 2-х років позбавлення волі. Також чоловік пройде судово-психіатричну експертизу.



Поліцейським вдалось затримати чоловіка / Фото Нацполіції

Дивіться відео з місця обстрілу поліцейських:

До слова, 23 липня терорист Роман Скрипник захопив в заручники поліцейського в Полтаві. Він висунув єдину вимогу – аби його не відправляли до в'язниці. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця, а сам втік у ліс. Пошуки досі тривають.