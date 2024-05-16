На Закарпатті чоловік при перевірці документів стріляв у поліціянтів

На Закарпатті 15 травня інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їх екіпаж. Чоловік, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, почав стріляти у поліціянтів.

Внаслідок інциденту правоохоронця було поранено. Самого нападника затримали – йому загрожує до 5 років в'язниці.

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Напад на поліцію

У селищі Кольчино Мукачівського району поліціянти зупинили автомобіль "Seat Ibiza", водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом перебував 29-річний мукачівець, якого раніше вже притягували до відповідальності за водіння напідпитку.

Правоохоронці помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. На вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. Після цього він через вікно автомобіля здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції.

Внаслідок цього поранив одного з інспекторів поліції. Фігуранта затримали одразу на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Життю та здоровʼю поліціянта нічого не загрожує, медики надали йому необхідну допомогу,

– повідомили у Нацполіції.

На місці у фігуранта вилучили пакет із канабісом та травматичну зброю, з якої той стріляв по поліціянтах. Водночас встановлюється походження зброї.

Затримання нападника на Закарпатті / фото Нацполіції

Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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