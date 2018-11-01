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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Чоловік по-жорстокому розправився з власною дружиною після сварки та її гучних слів

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      На Харківщині після сварки чоловік задушив свою дружину
      На Харківщині після сварки чоловік задушив свою дружину / Соцмережі

      30 жовтня у селі Феськи, що на Харківщині, в 32-річний мешканець Золочівського району після сварки накинувся на свою дружину та у підсумку задушив її, а опісля, щоб приховати сліди злочину, ще й намагався інсценувати зґвалтування.

      Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у області.

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      Як з’ясували правоохоронці, увечері напередодні подружжя перебувало вдома, але між ними виникла сварка через ревнощі. Зокрема, чоловіка неабияк розлютили слова дружини про її намір розлучитися, відтак він раптово накинувся на неї та задушив.

      "Щоб приховати злочин, зловмисник переніс тіло вбитої до покинутої будівлі тракторної бригади та роздягнув, намагаючись інсценувати зґвалтування. Наступного ранку він звернувся до місцевої поліції із заявою про зникнення дружини. У 30-річної жінки залишилась неповнолітня дитина", – додають у поліції.

      Харківщина, вбивство, чоловік, дружина, задушив, поліція
      Зловмисник переніс тіло вбитої до покинутої будівлі тракторної бригади та роздягнув, намагаючись інсценувати зґвалтування

      Наразі чоловіка затримали Його дії кваліфіковано за статтею про умисне вбивство. Крім того, слідчі вилучили речові докази вилучено, а також призначено всі необхідні експертизи.

      Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

      Нагадаємо, на початку жовтня у Немишлянському районі Харкова знайшли понівечене тіло мертвого чоловіка. Згодом судово-медичні експерти виявили у нього травми, на окремих ділянках було зрізано м'які тканини та шкіру, а голову відокремлено від тулуба. Крім того, правоохоронці з'ясували, що загиблим виявися 45-річний харків’янин, а вбили його батько та син, які з ним випадково познайомилися та на вулиці вживали алкоголь. За словами 20-річного хлопця, після злочину його батько відварював людське м'ясо та їв.

      Теги: Жертви Кримінальні новини Новини Харкова Новини України
      Джерело: 24 канал
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