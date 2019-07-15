Чоловік розбещував 11-річного хлопчика, заманивши його у підсобне приміщення торгового центра

У Києві чоловік заманив хлопчика в підсобку та вчинив з ним розпусні дії. Підозрюваний зізнався у скоєному.

В одному з розважальних торгових центрів Києва 28-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопця. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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Хлопчик роздавав листівки у торговому центрі столиці. Під приводом оплати послуг 28-річний чоловік заманив його до підсобного приміщення, після чого задовольнив свої статеві бажання.