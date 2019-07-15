12:46
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чоловік розбещував 11-річного хлопчика, заманивши його у підсобне приміщення торгового центра

      7 Читать новость на русском
      Педофілія у Києві
      Педофілія у Києві / Proequality

      У Києві чоловік заманив хлопчика в підсобку та вчинив з ним розпусні дії. Підозрюваний зізнався у скоєному.

      В одному з розважальних торгових центрів Києва 28-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопця. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

      Читайте також: Верховна Рада ввела хімічну кастрацію та посилила відповідальність за ґвалтування дітей

      Хлопчик роздавав листівки у торговому центрі столиці. Під приводом оплати послуг 28-річний чоловік заманив його до підсобного приміщення, після чого задовольнив свої статеві бажання. 

      12 липня хлопець розповів батькам про цей випадок. Родина хлопця одразу звернулася до правоохоронних органів, зловмисника було швидко знайдено та затримано.

      Збоченцю загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Підозрюваний зізнався у скоєному та знаходиться під вартою. Він буде перебувати там 2 місяці без права застави.

       

      blog_ava
      Оперативний псевдонім "Соколовський": однокурсник Путіна розкрив справжнє обличчя Медведчука
      сьогодні
      10524
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 12:30 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 840
      Европейское правосудие дало сбой
      сьогодні , 12:00 Европейское правосудие дало сбой
      Блог Медіа 1001
      Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      сьогодні , 11:05 Державне фінансування: скільки грошей отримають партії після виборів
      Яніна Ткачук 903
      Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      сьогодні , 10:22 Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      Яніна Ткачук 1884
      Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      сьогодні , 09:00 Якби Путін захворів, це жорстко вдарило б по Росії, – Tagesspiegel
      Світові Медіа 1619
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук