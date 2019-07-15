Чоловік розбещував 11-річного хлопчика, заманивши його у підсобне приміщення торгового центра
У Києві чоловік заманив хлопчика в підсобку та вчинив з ним розпусні дії. Підозрюваний зізнався у скоєному.
В одному з розважальних торгових центрів Києва 28-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 11-річного хлопця. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
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Хлопчик роздавав листівки у торговому центрі столиці. Під приводом оплати послуг 28-річний чоловік заманив його до підсобного приміщення, після чого задовольнив свої статеві бажання.
12 липня хлопець розповів батькам про цей випадок. Родина хлопця одразу звернулася до правоохоронних органів, зловмисника було швидко знайдено та затримано.
Збоченцю загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Підозрюваний зізнався у скоєному та знаходиться під вартою. Він буде перебувати там 2 місяці без права застави.