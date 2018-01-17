Чоловік випав з квартири, у якій знайшли труп жінки у центрі Харкова: відео

У центрі Харкова 17 січня о 10:55 надійшло повідомлення до відділення поліції про те, що з вікна будинку по вулиці Мироносицькій випав чоловік.

Про це інформує Київський відділ поліції міста Харкова.

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За інформацією начальника відділу поліції Олександра Коцара, слідчі виявили на місці події тіло 51-річного чоловіка.

Загиблий є іноземним громадянином, чоловік винаймав квартиру у будинку. У квартирі, де проживав іноземець, працівники поліції виявили тіло 40-річної харків’янки з ножовими пораненнями,

– йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Проводяться заходи щодо вилучення речових доказів, встановлення свідків події.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Тіла померлих направлено до моргу для встановлення причини смерті.

До слова, у вівторок, 16 січня, на Харківщині зникла 18-річна Олена Бобрик разом зі своїм новонародженим сином Артемом. Зараз їх шукають працівники Дергачівського відділу поліції.