04:52
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Чоловік випав з квартири, у якій знайшли труп жінки у центрі Харкова: відео

00:59, сьогодні 288 Читать новость на русском
Чоловік випав з квартири, у якій знайшли труп жінки у центрі Харкові
Чоловік випав з квартири, у якій знайшли труп жінки у центрі Харкові / Screenshot

У центрі Харкова 17 січня о 10:55 надійшло повідомлення до відділення поліції про те, що з вікна будинку по вулиці Мироносицькій випав чоловік.

Про це інформує Київський відділ поліції міста Харкова.

Читайте також: Брутальна ДТП у Харкові: водій вбив пішохода, оголосили план "Перехоплення": відео

За інформацією начальника відділу поліції Олександра Коцара, слідчі виявили на місці події тіло 51-річного чоловіка.

Загиблий є іноземним громадянином, чоловік винаймав квартиру у будинку. У квартирі, де проживав іноземець, працівники поліції виявили тіло 40-річної харків’янки з ножовими пораненнями,
– йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти. Проводяться заходи щодо вилучення речових доказів, встановлення свідків події.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Тіла померлих направлено до моргу для встановлення причини смерті.

До слова, у вівторок, 16 січня, на Харківщині зникла 18-річна Олена Бобрик разом зі своїм новонародженим сином Артемом. Зараз їх шукають працівники Дергачівського відділу поліції.

Теги: Новини України Жертви Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
17 січня, 23:00 Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
574
Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
17 січня, 22:24 Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
458
Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
17 січня, 21:53 Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
Михайло Поживанов 623
17 січня, 21:01 "Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі
Наталія Лебідь 438
Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
17 січня, 20:01 Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
Ігор Саджениця 2789
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Гройсман потішив військовослужбовців новиною щодо підвищення пенсій
17 січня , 19:18
Понад 25 країн зможуть переглянути український фільм "Сторожова застава"
 10 січня , 22:56
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук