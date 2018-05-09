Чоловік зі зброєю, якого правоохоронці затримали у Києві, йшов на виставу

Чоловік зі зброєю на плечі, якого 9 травня під час масових заходів затримали у Києві, йшов на театралізоване дійство. Його гвинтівка, до слова, – бутафорська.

Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, передає Укрінформ.

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Одна особа зранку намагалася пройти через територію з гвинтівкою Мосіна. Експерти попередньо її вже оглянули. Вона непридатна до пострілу, не є вогнепальною зброєю, але ще буде проведена експертиза і буде прийнято рішення,

– зазначив Крищенко.

Окрім цього, у правоохоронних органах додали, що чоловік йшов на якусь театралізовану виставу, що мала відбутися у зовсім іншому районі Києва, але поліція вирішила його затримати і вилучити зброю для перевірки.

Нагадаємо, в Україні 9 травня затримали та склали протоколи на 10 людей за використання і виготовлення забороненої символіки, ще 14 осіб очікують рішення щодо складення адмінпротоколів.

