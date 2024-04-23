Перебування за кордоном не звільняє від обов'язків, – Кулеба про обмеження консульських послуг

Дмитро Кулеба підтвердив, що консульства призупинили надання послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. Він сказав, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед Батьківщиною.

У цей же день державне підприємство "Документ" заявило, що вони призупинили видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах. Тобто українці наразі не зможуть отримати свої документи. Виняток – тільки діти до 12 років, тому що їм не потрібна біометрична верифікація.

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Як Кулеба пояснив свою позицію

Глава МЗС України пояснив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України пріоритет – захист країни від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна,

– заявив Кулеба.

Міністр пригадав, що чоловіки призовного віку ще до повномасштабного вторгнення мали оновлювати свої військово-облікові дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює", – додав глава МЗС.

Він пояснив, що насправді перебування за кордоном не позбавляє нашого громадянина обов'язків перед Україною.

Тож міністр сказав, що:

22 квітня доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном;

згодом МЗС надасть уточнені роз'яснення, як українець призовного віку зможе отримати консульські послуги за кордоном.

Що зміниться після набрання чинності закону

18 травня 2024 року набуває чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Чоловіки призовного віку повинні протягом 60 днів після набрання чинності закону оновити персональні дані. Зокрема, це можна зробити у телефонному режимі або через електронну пошту ТЦК.

Також за кордоном буде можливість оформити паспорт та одночасно оновити дані. Якщо ж чоловік призовного віку не оновив дані, то він не зможе без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення) ані оформити паспорт, чи закордонний паспорт, ані скористатися консульськими послугами.

Нардеп від "Слуг народу" Федір Веніславський заявив, що чоловікам призовного віку важливо оновити дані за кордоном для того, щоб в Україні ТЦК та СП не витрачали час на оформлення їм повістки.

За словами нардепа, тоді у військкоматі знатимуть, що людина перебуває за кордоном. Водночас Київ не може вручити повістку за кордоном, тому що її вручають представники ТЦК та СП. За кордоном їхня юрисдикція не поширюється.

23 квітня Суспільне написало, що Генеральне консульство України у Барселоні призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку. Згодом про державне підприємство "Документ" пояснило, що видачу документів за кордоном призупинили через "технічні причини".