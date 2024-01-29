Не обов'язково служитимуть: Зеленський пояснив необхідність повернути чоловіків з-за кордону

Володимир Зеленський зазначив, що всі чоловіки мобілізаційного віку, які поза законом виїхали з України, мають повернутися назад. Президент України розповів, чому це важливо.

Ці чоловіки не обов'язково мають йти воювати, але повинні сплачувати податки. Про це президент повідомив у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, інформує 24 Канал.

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Чоловіки, що поза законом виїхали з країни, мають повернутися в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни.

Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом з України, які мобілізаційного віку, щоб вони були в Україні. І питання, знов таки підтверджую, питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті. У нас велика армія. Питання в справедливості: люди повинні сплачувати податки,

– сказав президент.

За словами президента, на початку повномасштабної війни люди виїжджали за кордон із різних причин.

"Люди рятували своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. Хтось виїжджав, а хтось залишався тут. Це був вибір кожної людини, і це факт. Сьогодні хтось повернувся, і ми їм вдячні. Не лише воювати, але й будувати і працювати. Таке відчуття, що йдеться лише про фронт", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що фронт залишається питанням номер один, але в Україні мільйонна армія. Зеленський зазначив, що близько 30 мільйонів осіб працюють. "Ми говоримо про всіх людей в Україні. Вони всі захищають країну на своїх місцях, є оборонні підприємства, є вчителі, медики", – заявив президент.

Не всі мають воювати, але всі мають сплачувати податки

Глава держави наголосив, що українська влада хотіла б, щоб люди, які виїхали незаконно, повернулися до країни.

Питання не в тому, щоб вони були в армії, ми хочемо, щоб вони платили податки, з яких ми платимо податки солдатам,

– зазначив президент.

Крім цього, Зеленський наголосив, що не вимагає від урядів інших країн примусово відправляти чоловіків, які можуть бути придатні до мобілізації, назад до України.

"Я не кричу Олафу Шольцу повернути їх, ми в демократичному світі. Потрібно, щоб працював закон, згідно з яким органи виконували свої функції", – резюмував він.

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