"Американці навчилися говорити з росіянами": Піонтковський пояснив, чому давно не було обстрілів

Росія давно не обстрілювала енергетичну інфраструктуру України. Схоже, американці навчились говорити з росіянами й правильно попередили їх, що буде, якщо такі удари повторяться.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про те, що росіяни атакували важливий об'єкт на Сумщині, коли там працювали люди.

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Американці навчились правильно говорити з росіянами

Піонтковський зазначив, що американці навчились правильно говорити з росіянами. Спочатку, ще 2 жовтня, американці попередили росіян, якою буде відповідь за можливий ядерний удар, і Кремль, крім алкоголіка Мєдвєдєва, замовк з цього приводу. Тепер же США попередили Росію, що буде, якщо вона продовжить обстріл енергетичної інфраструктури України.

Я думаю, судячи з заяв Байдена, що якоюсь кількістю ракет ATACMS і ще більш убивчих для росіян ракет Scarp у Польщі нині оснащують літаки Су-24, які поляки давно обіцяли поставити Україні. Я думаю росіянам сказали, що окремі зразки ATACMS і Scarp уже передані, і це буде в набагато більшій кількості, якщо ви не припините свої атаки на інфраструктуру,

– зауважив російський публіцист із США.

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"Карти" росіян биті

Він продовжив, що "карти" росіян тепер биті. Про ядерну зброю США попередили, конвенційно Росія програє, а тепер їй ще й не можна бити по інфраструктурі. Заборонили їм це досить переконливо.

"Так, Байден повторював, що США дають ракети на 80 кілометрів, а є ще на 250 і на 500. Ось на 500 кілометрів я ще не дав, а на 250… Це гарантує те, що міста будуть в безпеці швидше, ніж постачання систем ППО", – наголосив Піонтковський.

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