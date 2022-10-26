Чому демократи США закликають Байдена до переговорів: аналітик назвав кілька версій

30 демократів Палати представників США надіслали листа президенту Джо Байдену з закликом "налагодити переговорний процес з Росією". Однак, вони вже відкликали свого листа.

Звернення демократів до американського лідера було підписане 30 червня. Про це 24 каналу розповів політичний аналітик та історик зі Сполучених Штатів Армен Чібухчян.

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Сумнівалися в ЗСУ

На той час Росія продовжувала захоплювати території України. І, на думку аналітика, якщо вірити, що демократи підписали листа 30 червня – це означає, що вони сумнівалися в нашій силі.

Якщо вони підписали 30 червня, то тоді ще не вірили в ЗСУ та Україну. А били тривогу й хотіли, щоб Байден обов'язково увійшов у переговорний процес з Росією,

– відзначив Чібухчян.

Утім, американські посадовці наголошують, що зараз не написали б подібного листа, адже бачили до яких небачених звірств російські загарбники вдаються території нашої держави. Крім того, станом на сьогодні ситуація на фронті кардинально змінилася – ЗСУ контрнаступають й чиновники США за цим також спостерігають.

Внутрішня боротьба або витік інформації

Демократи на місцях ведуть боротьбу з республіканцями, які мають зовсім іншу риторику. На думку аналітика, щоб успішніше протистояти своїм суперникам у боротьбі за владу демократи могли піти на такий крок та підписати відповідного листа.

Крім того, напередодні виборів до Сенату Сполучених Штатів міг статися витік інформації, щоб погіршити репутацію демократичної партії. Адже цей випадок був зовсім не на користь демократів.

Я припускаю такий варіант, що був спеціальний витік інформації, щоб підставити демократичну партію,

– сказав політичний аналітик.

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