"Іран шантажує США": історик детально пояснив, чому Тегеран співпрацює з Росією
Іран намагається шантажувати США заради своїх інтересів, тому і співпрацює з Росією. Крім того, у Тегерана є ще ряд причин для допомоги Москві.
Таку думку 24 каналу озвучив політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян. Раніше повідомлялось про те, чи зменшить Іран співпрацю з Росією після зізнання про постачання дронів.
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Іран хоче бути головним у регіоні
Чібухчян розповів, що Іран, як і Туреччина, хоче бути головним у себе в регіоні. Він допомагає Росії, аби шантажувати США. Фактично демонструє свою готовність до ядерних перемовин з одного боку, з іншого боку показує, що буде, якщо з нього не знімуть санкції.
Іран демонструє, що в разі чого, в нього є така опція – укласти союз з Росією. Тоді ваша ситуація буде складніша. Допомагаючи Росії зброєю, Іран підвищує ставки в перемовинах з США,
– зазначив політичний аналітик.
Південний Кавказ
Він продовжив, що Південний Кавказ – це також гаряча точка, де періодично відбуваються збройні конфлікти, останній з яких тривав 3 дні півтора місяці тому. Ненсі Пелосі заявляє, що Вірменія, Україна й Тайвань – це боротьба демократій проти автократій. У цьому питанні Росія, Туреччина й Іран виступають союзниками проти Заходу, але конкурентами за вплив у регіоні.
"Росія, зокрема, через поразки в Україні втрачає свій статус і вплив на Південному Кавказі також", – зауважив історик.
Чібухчян детально пояснив, чому Тегеран співпрацює з Росією: дивіться відео
Конкуренція безпілотників
За його словами, Іран може давати Росії безпілотники, щоб конкурувати з Туреччиною. Адже її байрактари розкручені в Україні. Турецькі байрактари отримали такий піар.
Іран захотів подібну рекламу своїх дронів,
– наголосив Чібухчян.
Новини Ірану: останні події
- Уряд Ірану нарешті визнав постачання Росії своїх дронів, якими країна-агресорка атакує територію України. Однак у Тегерані заявили, що це було ще до початку повномасштабної війни.
- В Ірані 5 листопада революційна гвардія випробувала нову ракету-носій супутника. У США припускають, що таку ж використовують для запуску ядерних боєголовок.
- Іран допомагає Росії вести війну проти України, передаючи Путіну озброєння. В Офісі Президента переконані, що не потрібно дозволяти Тегерану виробляти більше ракет та дронів для Москви.