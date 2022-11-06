"Іран шантажує США": історик детально пояснив, чому Тегеран співпрацює з Росією

Іран намагається шантажувати США заради своїх інтересів, тому і співпрацює з Росією. Крім того, у Тегерана є ще ряд причин для допомоги Москві.

Таку думку 24 каналу озвучив політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян. Раніше повідомлялось про те, чи зменшить Іран співпрацю з Росією після зізнання про постачання дронів.

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Іран хоче бути головним у регіоні

Чібухчян розповів, що Іран, як і Туреччина, хоче бути головним у себе в регіоні. Він допомагає Росії, аби шантажувати США. Фактично демонструє свою готовність до ядерних перемовин з одного боку, з іншого боку показує, що буде, якщо з нього не знімуть санкції.

Іран демонструє, що в разі чого, в нього є така опція – укласти союз з Росією. Тоді ваша ситуація буде складніша. Допомагаючи Росії зброєю, Іран підвищує ставки в перемовинах з США,

– зазначив політичний аналітик.

Південний Кавказ

Він продовжив, що Південний Кавказ – це також гаряча точка, де періодично відбуваються збройні конфлікти, останній з яких тривав 3 дні півтора місяці тому. Ненсі Пелосі заявляє, що Вірменія, Україна й Тайвань – це боротьба демократій проти автократій. У цьому питанні Росія, Туреччина й Іран виступають союзниками проти Заходу, але конкурентами за вплив у регіоні.

"Росія, зокрема, через поразки в Україні втрачає свій статус і вплив на Південному Кавказі також", – зауважив історик.

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Конкуренція безпілотників

За його словами, Іран може давати Росії безпілотники, щоб конкурувати з Туреччиною. Адже її байрактари розкручені в Україні. Турецькі байрактари отримали такий піар.

Іран захотів подібну рекламу своїх дронів,

– наголосив Чібухчян.

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