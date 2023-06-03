Ветеран війни назвав три ключові причини, чому контрнаступ досі не розпочався

Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Звісно, для українців це дуже відповідальний момент, проте не менше нервує й ворог.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ в запасі, військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він додав, що Україна перед контрнаступом навмисно вводить в оману ворога та чинить психологічний тиск.

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Президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю заявив про готовність Збройних Сил до контрнаступу. Він зазначив, що звільнення окупованих територій займе деякий час та обійдеться високою ціною для українців.

Як Україна чинить психологічний тиск на ворога перед контрнаступом: дивіться відео

Ворог нервує

Військовий експерт назвав три, ймовірні, причини, чому Збройні Сили України досі не почали контрнаступальні дії.

Можливо недостатньо прописані документи для підрозділів, які виконуватимуть бойові завдання. На перший погляд, це начебто дрібниця, але всі дії військових мають бути чітко прописані.

Це ж не просто наступає військо. Ще є певні тилові служби, які мають забезпечити боєкомплектом, їжею, водою тощо,

– зазначив Гетьман.

Друга причина – введення ворога в оману. Українські бійці переміщуються, аби ворог не міг зрозуміти, де завдаватимуться головні удари. Зараз росіяни цього не знають, тому мечуться по всій ділянці фронту й намагаються зрозуміти, де саме ЗСУ планують наступальні дії.

Цілком можливо, що Україна навмисно тримає окупантів у напрузі та чинить психологічний тиск. Росіяни дуже бояться контрнаступу й страх всередині армії Росії з кожним днем очікування тільки посилюється.

"Українці з нетерпінням чекають контрнаступ, а ви уявіть як нервує ворог", – сказав майор ЗСУ в запасі.

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