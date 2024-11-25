Запах крадіжки чітко відчувається: чому Кремль по-різному реагує на удари західною зброєю

Російський диктатор днями заявив, що запуск балістичної ракети "Орешник" 21 листопада був здійснений у відповідь на удари західною зброєю ATACMS і Storm Shadow по військових об'єктах Росії в Курській та Брянській областях.

Однак раніше під час таких ударів, наприклад, по Криму, який Росія теж вважає своєю територією, Кремль відповідним чином не реагував. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в етері 24 Каналу пояснив поведінку російського диктатора.

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Поняття "справжньої" та "несправжньої" Росії

На думку Яковенко, вже очевидно, що російське начальство та й самі російські громадяни прекрасно розуміють, що внесені Путіним у 2022 році в російську конституцію окуповані території 4 областей України (Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської) – це несправжня Росія.

Про це свідчить різна реакція на удари по цих територіях і тих, які належать до так би мовити справжньої Росії. От Курська і Брянська області – це окрема історія, це справжня Росія. А Донеччина, Луганщина, Крим, Запорізька та Херсонська області – це несправжня Росія, це окупована Україна,

– наголосив Яковенко.

Зі слів опозиційного російського журналіста, саме тому й реакція на удари по цих територіях зовсім інша та й ставлення Росії до людей, які там живуть.

Це несправжні росіяни й вони ними ніколи не будуть. В Росії усвідомлюють, що це вкрадені землі й вони такими є тимчасово, їх доведеться повертати. Тому запах цієї крадіжки дуже чітко відчувається в поведінці політичного керівництва Росії,

– зазначив Яковенко.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Кремля зробив низку заяв. Зокрема повідомив, що випробування в бойових умовах ракетної системи "Орешник", якою окупанти вдарили по Дніпру, стали відповіддю на "агресивні дії країн НАТО щодо Росії". Путін також озвучив, що "конфлікт в Україні" після удару західними ракетами по Росії набув глобального характеру.