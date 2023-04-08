Макрон, повертаючись з Китаю, позапланово приземлився в Румунії

Повертаючись з Китаю, літак президента Франції Еммануеля Макрона здійснив технічну зупинку у Румунії. Зазначають, що причиною можуть бути технічні проблеми.

Президентський Airbus A330 приземлився у міжнародному аеропорту Анрі Коанди, що на північних околицях Бухареста.

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Чому літак Макрона зупинився в Румунії

Румунські ЗМІ зазначають, що літак Макрона, схоже, приземлився лише через технічні потреби і не йдеться про офіційний візит також до Румунії – обидві сторони не анонсували його.



Літак Макрона зупинився в Румунії / Скриншот

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