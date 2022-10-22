"Назбиралося багато проблем": чому Ліз Трасс пішла у відставку та що відбувається у Британії
Ліз Трасс подала у відставку. Вона пробула на посаді прем'єр-міністерки лише півтора місяця, оскільки не змогла впоратись з фінансовою кризою в країні.
Політолог Андрій Вігірінський наголосив, що Трасс пішла у відставку саме через численні проблеми у Великій Британії. Їх фахівець детально пояснив в ефірі 24 каналу.
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Джонсон залишив по собі багато проблем
За його словами, економічні проблеми у Великій Британії почались не через велику війну, яку Росія розпочала проти України. Це наслідки того процесу, який розпочала консервативна партія. Вони пов'язані із Brexit – виходом країни з Європейського Союзу.
Як наслідок цього – змінились фінансові ринки та економічні умови. Натомість це породило ще й соціально-економічні проблеми.
Насправді проблематики, яку Борис Джонсон залишив для Ліз Трасс, було настільки багато, що розв'язати ці проблеми не здатен був би жоден прем'єр у короткостроковій перспективі,
– пояснив Вігірінський.
Тоді як ті кроки, які вжила Трасс – зниження податкової системи та замороження тарифів на житлово-комунальні послуги – викликають дуже багато питань. Відтак економічні проблеми загострились, підсумував політолог.
Ліз Трасс пішла з посади прем'єрки Великої Британії
- У Великій Британії 5 вересня оголосили нову прем'єр-міністерку. Нею стала Ліз Трасс.
- Наступного дня Борис Джонсон передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Він залишив резиденцію глави уряду.
- 20 жовтня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про рішення піти у відставку. Вона залишила своє крісло вже на другий місяць свого прем'єрства.
Як це вплине на підтримку України
- Після відставки на Велику Британію знову чекають зміни, однак для України це не несе радикальних ризиків. Про це 24 каналу розказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
- Він пояснив, що після відставки Ліз Трасс українська тема справді може на певний час втратити популярність через внутрішні кризи та проблеми перевиборів у Великій Британії. Також є ризики, що у когось з британських політиків випливуть не найприємніші історії щодо російського капіталу чи зв'язків із Росією.
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