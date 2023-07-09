Потрібні ATACMS та F-16, – військовий експерт жорстко відповів західним критикам темпів наступу

Українська армія може швидко звільнити всі свої території включно з Кримом. Але для цього потрібні винищувачі F-16 і ракети ATACMS.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов. Він процитував відповідні слова Бена Ходжеса – колишнього командувача військ США в Європі.

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"Тільки-но ми отримаємо цю зброю, ми матимемо перевагу на полі бою. Поки цього не сталося, ми використовуємо наявну компоненту", – зазначив Селезньов.

Для чого потрібні ATACMS

ATACMS – американська балістична ракета класу "земля – земля". Залежно від модифікації дальність коливається від 160 до 300 кілометрів.

Ракети ATACMS застосовують на полі бою – вони могли б допомогти українським захисникам знищувати російські резерви на підході.

Чому важливі F-16

29 червня видання Wall Street Journal повідомило, що США близькі до моменту передання Україні ATACMS, але достеменно невідомо, коли це може статися. Пізніше речник Пентагону Патрік Райдер зазначив, що не знає про будь-які близькі рішення щодо ATACMS.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – одномоторний багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США.

Винищувачі F-16 здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.

Україна потребує більше зброї і техніки

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна знає, як переломити перебіг війни з Росією. Після касетних боєприпасів ЗСУ можуть отримати ще потужніше озброєння.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що потрібний набір систем озброєння майже відбувся, проте не остаточно. Зокрема, партнери під час перевірки своїх складів з'ясували, що зброя не в ідеальному технічному стані.

Як відомо, США 7 липня оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума становить 800 мільйонів доларів, і він містить також касетні боєприпаси.

27 червня в Данії заявили, що навчання українських пілотів на F-16 уже стартувало й триватиме 6 – 8 місяців. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів на F-16 наразі не почалося, однак програма стартувала – це не тотожні речі.