Зробить лише гірше: чому не варто самотужки пробувати збити іранський дрон

Столичні патрульні зі стрілецької зброї збили іранський дрон-камікадзе. Втім, непідготовленим громадянам краще відмовитися від такої ідеї, адже це може зашкодити як їм, так і людям довкола.

Так, для того, щоб здійснювати обстріл такої повітряної цілі треба мати специфічні навички. Про це 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков.

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За його словами, для збиття дрона-камікадзе в повітрі зі стрілецької зброї необхідне вміння обрати відступ від цілі. Тобто людина має не просто абияк гатити, сподіваючись влучити, а відійти на потрібну відстань, залежно від висоти та швидкості безпілотника.

Для цього (щоб збити ціль в повітрі – 24 канал) треба мати трасувальні боєприпаси, щоб хоча б бачити куди летять кулі,

– пояснив головний редактор Defense Express.

Трасувальні кулі – це різновид снарядів, спеціального призначення, що світяться в польоті та залишають за собою димний слід. Завдяки цьому вони дозволяють підвищити точність стрільби.

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Крім того, великою небезпекою такого збиття є те, що якщо поцілити в дрон зі стрілецької зброї в межах міста, то він там і впаде. Отже, "збивати шахіди просто з вікна" українцям не потрібно.

Катков наголосив, що така стрільба в рази небезпечніша для мешканців верхніх поверхів будівель, аніж вірогідність того, що таким поодиноким вогнем з цивільних рушниць вдасться збити дрон-камікадзе.

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