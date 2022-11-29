Цього не скаже ніхто: експерт пояснив, чому неможливо спрогнозувати тривалість блекаута
Тотальний блекаут – повна втрата керованості енергосистеми України – безумовно, мовиться про 100% дефіцит, бо тоді така система некерована і не здійснює всі функції, які повинна.
Про це 24 каналу розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Він також зазначив, що жодних прогнозів давати не буде і нікому не радить.
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Максим Білявський розповів, чому не можна спрогнозувати блекаут: дивіться відео
За словами Білявського, енергетична система – настільки складний механізм, а наш ворог – настільки жорстокий, що передбачити, яким чином зміниться перетікання електроенергії внаслідок ракетних ударів – неможливо.
Це теорія ймовірності і на нашу систему впливають надто багато чинників. Ще раз хочу звернути увагу, що на сьогодні – ніхто не може нічого спрогнозувати,
– резюмує аналітик Максим Білявський.
Українська енергосистема після ракетних ударів
- Глава уряду Денис Шмигаль повідомляв, що після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу. За словами Кудрицького, після масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.
- Через ймовірність блекаута виникли дискусії щодо евакуації. Зокрема, взимку, можливо, доведеться вивезти частину населення з Києва.
- Проте в Офісі Президента заявляють, що у випадку блекаута нікуди виїжджати не треба. Заступник глави ОП Кирило Тимошенко висловив сподівання, що в Україні не буде блекаута по всій країні.
- У ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. Він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.