"Уся Україна винна в бідах росіян": ексглава СЗР пояснив, чому почастішали ракетні обстріли

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Однак останнім часом почастішали випадки ракетних обстрілів, від яких страждають мирні жителі.

Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що окупанти намагаються тримати народ України у страху, терором схилити до перемовин та показати, що готові воювати "в довгу".

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"Винуватцем своїх поразок росіяни вважають український народ. Ми 24 лютого 2022 року сказали: "Розпочавши агресивну війну проти України, режиму Путіна кінець". Тому що об'єднаний народ не перемогти – це основна домінанта", – сказав генерал армії у відставці.

Зламати українців

По-перше, російські окупанти хочуть подавити дух українців методом масових атак та залякувань. Тому "Іскандери", "Калібри" та ракети типів "Х" летять по території України, по містах і селах. Ворог хоче вдарити і по військових складах, і по критичній інфраструктурі, і по адміністративних будівлях, але найголовніше – по цивільних кварталах.

Часто росіяни не прицільно б'ють по аеродромах чи житлових масивах, тобто запускають ракету – і куди попаде. А це величезні жертви простих громадян, зокрема дітей – цинічні, глобальні й терористичні атаки, які здійснюються під особистим наказом Владіміра Путіна.

Тривало воювати й схилити до перемовин

По-друге, масштабними обстрілами Росія намагається довести, що готова довго воювати – і на фронті, і по всій території. І відповідно агресивними планами пробує спонукати Україну до переговорів, але на умовах країни-агресорки. Росіяни змінили тактику: не прямо говорять про перемовини, а тримають Україну під обстрілами й заохочують першою попросити про припинення вогню.

Цинічна позиція терориста, який кожного дня здійснює такі акти. Проте вони не можуть подавити народ, а навпаки викликають потужну протидію та консолідацію людей; не можуть зруйнувати конкретні об'єкти, особливо військові. Єдина трагедія – це жертви серед мирного населення, тут вони перевершують,

– зазначив Микола Маломуж.

Попри це, окупанти однаково стали завдавати менше ракетних ударів після концентрованих у 2022 – 2023 роках. У країні-терористці вичерпується ракетний потенціал, а завезені ракети з Північної Кореї поганої якості.

Усього в Росії залишилося близькоракет, ще близькоодиниць щомісяця виробляють. Тому періодично пускають одиничні формати, зазвичай комбінованими атаками – крилаті ракети, балістичні, "Шахеди" та інші.

Найбільше потерпають прифронтові зони: Харків, Запоріжжя, Дніпро та районні центри. Окупанти б'ють по цих регіонах небезпечними С-300 та С-400. Ворог створив терористичну модель проти України, щоб формувати позицію безвиході. Проте шансів росіяни не мають. Жодна операція противника з використанням масового терору не досягла належного результату.

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