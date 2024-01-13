Чому Росія поновила масовані ракетні удари по Україні: розвідка Естонії пояснила тактику ворога

Росія знову почала часто завдавати масованих ракетних ударів по Україні. Розвідка Естонії попередила, що такі атаки продовжаться.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг прокоментував нещодавні масовані ракетні удари по Україні з боку Росії. Він вважає, що найближчим часом держава-терорист продовжить ці атаки.

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Яка тактика в окупантів

Антс Ківісельг заявив, що Росія останніми тижнями активно застосовує бомбардувальники дальньої авіації та "Калібри". Країна-агресорка намагається завдавати ракетних ударів по військових та оборонних підприємствах України, а також по її об'єктах інфраструктури.

По всій країні були вражені об'єкти енергетичної, портової та залізничної інфраструктури, військові аеродроми, склади зброї та боєприпасів, установи військової підготовки та підприємства оборонної промисловості, які займаються виробництвом та ремонтом озброєнь,

– сказав він.

Як пояснив глава естонської розвідки, удари окупантів по аеродромах свідчать про те, що росіяни вважають небезпечним надходження американських винищувачів F-16 Повітряним силам ЗСУ. Крім цього за допомогою масованих ракетних атак Росія намагається виснажити українську ППО.

Ківісельг повідомив, що держава-терорист зараз виготовляє більше боєприпасів, ніж використовує. На його думку, Росія найближчим часом продовжить завдавати масованих ракетних ударів по Україні, а з настанням морозів таких атак може стати більше.

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