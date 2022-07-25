"Велике навантаження": у Зеленського назвали причини звільнення Демченка

25 липня 2022 , 16:58
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Джерело:

"Дзеркало тижня"

В Офісі Президента України пояснили, чому президент звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Руслана Демченка. В ОП запевняють, що в цьому немає "ніякої політики".

Так, 25 липня Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО. І хоч з Демченком пов'язано багато політичних скандалів, в ОП сказали, що причиною звільнення стало не це.

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Чому Зеленський звільнив Демченка

Речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент звільнив Демченка через стан його здоров'я й навантаження, яке є зараз, не дозволяє йому ефективно працювати.

Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас усі державні органи. Ми зараз усі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням,
– сказав Никифоров.

При цьому речник глави держави підкреслив, що рішення про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО ухвалили виключно на цій підставі.

"Чутки та плітки": реакція ОП на скандали з Демченком

  • Журналісти "Схем" стверджують, що Демченко причетний до лобіювання Харківських угод. Також його прізвище начебто було у списках на люстрацію, проте згодом зникло. Але Володимир Зеленський заперечував цю інформацію.
  • Другий сандал був пов'язаний отриманням Демченком статусу учасника бойових дій. Аналітик "Левіафану" Микола Мельник розповів, що посадовець не воював, але статус УБД отримав за свою діяльність у 2014 році. У Міністерстві ветеранів тоді відповіли, що кожну людину ретельно перевіряють, а статус Демченку дали у 2020 році згідно з рішенням міжвідомчої комісії.

Нині в ОП заявили, що Руслан Демченко всю свою кар'єру служив Україні "вірою і правдою". А все решта – "чутки та плітки".

Пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні звинувачення тут недоречні,
– сказав Никифоров.

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Автор: Анастасія Кушпіт