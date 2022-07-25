"Велике навантаження": у Зеленського назвали причини звільнення Демченка

В Офісі Президента України пояснили, чому президент звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Руслана Демченка. В ОП запевняють, що в цьому немає "ніякої політики".

Так, 25 липня Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО. І хоч з Демченком пов'язано багато політичних скандалів, в ОП сказали, що причиною звільнення стало не це.

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Чому Зеленський звільнив Демченка

Речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент звільнив Демченка через стан його здоров'я й навантаження, яке є зараз, не дозволяє йому ефективно працювати.

Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас усі державні органи. Ми зараз усі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням,

– сказав Никифоров.

При цьому речник глави держави підкреслив, що рішення про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО ухвалили виключно на цій підставі.

"Чутки та плітки": реакція ОП на скандали з Демченком

Журналісти "Схем" стверджують, що Демченко причетний до лобіювання Харківських угод. Також його прізвище начебто було у списках на люстрацію, проте згодом зникло. Але Володимир Зеленський заперечував цю інформацію.

Другий сандал був пов'язаний отриманням Демченком статусу учасника бойових дій. Аналітик "Левіафану" Микола Мельник розповів, що посадовець не воював, але статус УБД отримав за свою діяльність у 2014 році. У Міністерстві ветеранів тоді відповіли, що кожну людину ретельно перевіряють, а статус Демченку дали у 2020 році згідно з рішенням міжвідомчої комісії.

Нині в ОП заявили, що Руслан Демченко всю свою кар'єру служив Україні "вірою і правдою". А все решта – "чутки та плітки".

Пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні звинувачення тут недоречні,

– сказав Никифоров.

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