"Велике навантаження": у Зеленського назвали причини звільнення Демченка
Джерело:"Дзеркало тижня"
В Офісі Президента України пояснили, чому президент звільнив першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Руслана Демченка. В ОП запевняють, що в цьому немає "ніякої політики".
Так, 25 липня Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО. І хоч з Демченком пов'язано багато політичних скандалів, в ОП сказали, що причиною звільнення стало не це.
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Чому Зеленський звільнив Демченка
Речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент звільнив Демченка через стан його здоров'я й навантаження, яке є зараз, не дозволяє йому ефективно працювати.
Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас усі державні органи. Ми зараз усі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дозволяє йому зараз працювати з таким навантаженням,
– сказав Никифоров.
При цьому речник глави держави підкреслив, що рішення про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО ухвалили виключно на цій підставі.
"Чутки та плітки": реакція ОП на скандали з Демченком
- Журналісти "Схем" стверджують, що Демченко причетний до лобіювання Харківських угод. Також його прізвище начебто було у списках на люстрацію, проте згодом зникло. Але Володимир Зеленський заперечував цю інформацію.
- Другий сандал був пов'язаний отриманням Демченком статусу учасника бойових дій. Аналітик "Левіафану" Микола Мельник розповів, що посадовець не воював, але статус УБД отримав за свою діяльність у 2014 році. У Міністерстві ветеранів тоді відповіли, що кожну людину ретельно перевіряють, а статус Демченку дали у 2020 році згідно з рішенням міжвідомчої комісії.
Нині в ОП заявили, що Руслан Демченко всю свою кар'єру служив Україні "вірою і правдою". А все решта – "чутки та плітки".
Пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні звинувачення тут недоречні,
– сказав Никифоров.
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