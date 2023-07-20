Боїться не лише можливого арешту: чому Путін не наважується їхати на саміт у ПАР

Диктатор Владімір Путін таки не поїде на саміт БРІКС, який у серпні відбудеться в ПАР. Він боїться туди відправитися з двох причин.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Цікаво, що лідери Китаю, Індії, Бразилії, Індії та ПАР будуть на саміті БРІКС. Путін візьме участь лише по відеозв'язку, а замість нього поїде туди глава МЗС Сєргєй Лавров.

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Чому Путін не їде на саміт БРІКС

За словами Рейтеровича, зрозуміло, що Путін боїться, що його затримають через ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Ця ситуація може бути навіть дещо комічною.

Тут є дві причини. Перша – він дійсно боягуз. Він має страх, що його, якщо не заарештують, то спробують привселюдно вручити ордер. Це буде ганебно для нього. Або він може навіть почати бігати від слідчих,

– зауважив Рейтерович.

Є ще одна дещо важливіша причина. Ймовірно, він боїться зараз виїжджати з Росії. Адже невпевнений, чи за його відсутності не почнуться різні спроби внутрішнього перевороту. Схожі історії відбувалися і в часи Російської імперії, і в часи СРСР.

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Звісно, росіянам почнуть розповідати, що саміт БРІКС – взагалі незначна подія. Та й в Путіна буцімто є важливіші справи. Однак насправді ситуація значно серйозніша.

Для росіян щось придумають – і вони все проковтнуть. Але з точки зору глобальної дипломатії це – додатковий сигнал, що позиції Путіна суттєво ослабли. І він не має такого впливу, як мав раніше,

– зауважив Рейтерович.

Путін не їде на саміт БРІКС: коротко