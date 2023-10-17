Путін про це заявляв й не раз, – Грицак сказав, яка насправді мета диктатора щодо України

Владімір Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну і вже понад півтора року веде війну проти українського народу, прикриваючись химерними цілями нібито "демілітаризації" та "денацифікації". Але при цьому він має доволі конкретні мотиви.

Про це 24 Каналу розповів доктор історичних наук Ярослав Грицак, зазначивши, що одна з цілей Путіна позбавити Україну її культури, зокрема, високої культури – не тільки народної, але й українського мистецтва – кіно, театру, опери тощо.

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Філософія дзюдо

Однак найбільша мета очільника Кремля – стерти України з карти світу. І це є національним геноцидом.

Путін про це заявляв й не раз, що це його мета,

– наголосив доктор історичних наук.

Він хоче перетворити Україну в нову версію Білорусі. Вона може називатися Україною чи Малоросією, але керувати нею буде цілком лояльний до Росії такий собі український Лукашенко. І на цій території будуть розмовляти російською мовою, а Захід будуть вважати ворогом.

Путіну потрібна вся територія України. І ключова територія – це не Донбас, а Крим та Київ. Правдоподібно, що він не хоче включати до цієї території Західну Україну, тому що вважає її "токсичною",

– пояснив Грицак.

Хтось з тих, хто добре знає очільника Кремля, зазначив, що у нього є одна філософія – дзюдо, яким Путін займається професійно. А в дзюдо є правило: повалити суперника всіма можливими методами, не рахуючись з часом.

"І тому ця гра надовго. Ми не можемо вибирати мир чи війну, тому що це вибір Путіна, а не наш. І кожна спроба говорити про перемир'я з Путіним означає, що після нього почнеться нова війна", – наголосив доктор історичних наук.

Яка мета Путіна щодо України: дивіться відео

Бачить себе Петром I

Варто розуміти, що це війна про історію та за історію, адже аргументи Путіна – історичні.

Путін бачить себе Петром I, Катериною II та Сталіним. Це правителі, які змінили долю Росії, і зокрема створили російську імперію, перетворивши її на світового гравця,

– підкреслив він.

Путін бачить себе реінкарнацією Петра I, на думку доктора історичних наук, будує російську імперію, яка має стати світовим гравцем. І це ще більш небезпечно, оскільки він грає в довгу.

"А тому єдиний спосіб це припинити – усунути Путіна від влади. І хоча росіяни його підтримують, але значною мірою, це особиста війна Путіна. Тому його усунення від влади може пришвидшити кінець цієї війни. А також це може змінити долю Росії, адже відкриє для неї шанси на зміни", – відзначив Ярослав Грицак.

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