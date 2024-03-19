Це зроблять лише росіяни: борці з режимом сказали, що чекає на Путіна
Владімір Путін окупував владу у Росії на понад 20 років. За цей час він не лише цинічними способами укріплював свій режим, але й став воєнним злочинцем.
На Заході не спроможні розібратися з Путіним через низку причин. Тому, як пояснив в інтерв'ю 24 Каналу заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар", це мусять зробити самі росіяни.
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Чому Путіна досі не вбили
Російський президент Владімір Путін є розшукуваним воєнним злочинцем. Саме за його наказами російська армія вторглась на територію України, незаконно окупувала кілька областей та Кримський півострів, а також щоденно обстрілює мирні українські міста. Однак про його ліквідацію навіть не мовиться.
Захід є консервативним. Захід боїться нестабільності. Путін, яким би він не був страшним, його можна спрогнозувати. Зрозуміло, що Захід прораховує кілька сценаріїв Росії без Путіна. Але на його ліквідацію Захід, звісно, не піде. Знесення путінського режиму – це діло самих громадян Росії. І ми цим займаємося,
– наголосив "Цезар".
Додамо, що у світовій історії криваві диктатори неодноразово ставали цілями для спецслужб.
Так, наприклад, у 2020 році ЦРУ уразило дві машини, які виїжджали з аеропорту в Багдаді. В одній із них перебував іранський генерал Касем Сулеймані. Його американці вважають винним у смертях солдатів США на Близькому Сході.
Вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на початку серпня 2022 року дрони ЦРУ завдали кілька смертельних ударів по кабульському пентхаусу лідера Аль-Каїди – Аймана Аль-Завахірі.
Владу Путіна не визнають у світі: що відомо
- З 15 до 17 березня у Росії тривали так звані "вибори" президента. Їхній результат був настільки очевидним, Владіміра Путіна навіть вітали з "перемогою" заздалегідь. Так, президент Європейської ради Шарль Мішель іронічно "привітав" диктатора з очікуваною перемогою ще 15 березня. Він заявив, що це вкотре вказує на те, що у Росії немає свободи вибору.
- Вже після офіційно озвучених результатів так званого голосування, про "перемогу" Путіна висловився і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він сказав, що розчарований у Путіні, адже думав, що той на виборах набере 101% "підтримки" росіян.
- Відреагували на псевдовибори у Росії також й в Україні. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що Путін – нелегітимний президент. За його словами, у Росії взагалі немає ні президента, ні виборчого процесу. І триватиме це до того, поки кремлівський режим не повалять.