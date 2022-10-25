Всі диктатори "розправили крила", – політтехнолог пояснив можливі наслідки безкарності Путіна

Росія у ході війни в Україні порушила усі можливі міжнародні норми. Попри те, що Путін продовжує чинити злочини, світ не реагує на це належним чином.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, з початком війни Росії проти України багато міжнародних організацій довели свою неефективність.

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Хоча саме такі структури та організації мали б стежити за безпековою ситуацією у світі.

"Всі диктатори захотіли розв'язати свої проблеми"

Оскільки очільник Кремля не отримав жорсткої відповіді одразу, це потягнуло за собою певні наслідки.

Зараз всі диктатори "розправили крила" і захотіли розв'язати свої проблеми. Якщо Путін залишиться безкарним у випадку війни з Україною, всі захочуть захоплювати собі нові території,

– наголосив Тизенгаузен.

Він додав, що великі авторитарні країни можуть почати нападати на маленькі держави.

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"Путін та крах його режиму покаже курс на "закручування гайок" всім чинним диктаторам. Або ж

навпаки може розв'язати їм руки навіть у заморожених конфліктах", – сказав політтехнолог.

Що важливо зробити після війни в Україні

Тому після завершення війни в Україні вся структура безпеки у світі має бути переглянута.

Країни мають розробити чіткий алгоритм дій на випадок, якщо одна держава вторгається на територію іншої,

– зазначив Тизенгаузен.

Він додав, що може йтися про певні ультиматуми або інші методи, які допоможуть стримати агресію певних країн.

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