Шок для Кремля: як Китай серйозно підставив Путіна
- Китай публічно підставив Путіна, закликаючи до переговорів з Зеленським, що стало несподіванкою для Москви після параду 9 травня.
- Путін відправляє делегацію високого рівня до Стамбула, щоб уникнути можливих санкцій з боку США, хоча сам, ймовірно, не поїде на зустріч.
- Китай підтримує ініціативу США щодо врегулювання війни негайним припиненням вогню, що вплинуло на політику Путіна.
Путін готує до Стамбула делегацію високого рівня, утім, найімовірніше, сам російський диктатор на зустріч не приїде. Відмовитися від переговорів він не може – через тиск із боку Китаю.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив журналіст і аналітик Олександр Демченко. Він зазначив, що Владіміру Путіну особисто їхати до Стамбула невигідно.
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Як Китай підвів Путіна
Водночас він не може проігнорувати переговори, адже, за словами Демченка, його публічно підставив Китай. Він додав, що після багатогодинної зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін повернувся додому, а його адміністрація публічно заявила: Китай виступає за початок переговорів між Путіним і Володимиром Зеленським.
Дуже серйозно підставив Сі Цзіньпін. Я думаю, такого удару під дих у Москві, особливо після параду, не очікували,
– сказав Олександр Демченко.
Крім того, Китай підтримує американську ініціативу й закликає до врегулювання війни вже зараз – із негайним припиненням вогню. Ймовірно, Путін неочікував такої риторики з боку Пекіна після параду 9 травня.
Китайці підставили його буквально в останні години. Це, безумовно, серйозний удар. Ймовірно, це суттєво вплинуло на політику Путіна. Адже той мовчить, нічого не каже,
– зазначив Демченко.
Він пояснив, що саме тому Путін надсилає до Стамбула делегацію високого рівня – своїх провідних дипломатів і представників із питань безпеки, зокрема міжнародної. Це свідчить про те, що він не може просто так вийти з переговорного процесу. Адже якщо це станеться – Дональд Трамп, найімовірніше, запровадить нові санкції, і всі домовленості з ним втратять чинність.
Я знаю, що найімовірніше, борти "Аврора" та "Ушаков" полетять до Стамбула і прибудуть туди 15-го травня. Це означає, що, скоріш за все, Путін пішов на поступки. І, очевидно, він таки направляє делегацію високого рівня. Вони прибудуть,
– наголосив Демченко.
Він також додав, що Путін уже "ввімкнув задню" – і, найімовірніше, відправить на переговори своїх головних представників. Швидше за все, сам Путін до Стамбула не полетить. Але не можна виключати, що до цього його можуть змусити як китайці, так і американці. Крім того, у цих переговорах будуть брати участь представники Європи та США.