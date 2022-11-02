Гучно пішли – тихо повернулися: політолог пояснив танці Кремля з зерновою угодою

Росія 29 жовтня оголосила про вихід з угоди на експорт зерна. А вже через 3 дні вигадала історію, мовляв, Україна щось там їй гарантувала та повернулася. Ймовірно, Путін зрозумів, що ніхто не зважатиме на вихід країни-агресорки.

Так, російському президенту навели вагомі аргументи щодо наслідків для нього, якщо він спробує силовими способами зірвати постачання українського зерна споживачам, які його дуже потребують. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Валентин Гладких.

До теми Росія вийшла із зернової угоди, але повернулася: навіщо це Кремлю та як відреагував світ

Путін вигадав гарантії від України, щоб виправдати повернення

За його словами, Путін зважив свої можливості та зрозумів, що угода буде існувати й без нього. А щоб якось виправдати своє повернення, вигадав історію про те, що Україна нібито щось йому гарантувала.

Ми з Росією загалом цю угоду не укладали. Тобто ця угода укладена в доволі складний спосіб та її сторонами не є Росії й Україна безпосередньо,

– підкреслив Гладких.

Він додав, що не останню роль в цій угоді зіграли Туреччина та ООН. Так, президент Володимир Зеленський звертався до них, коли Росія оголосила про свій вихід з угоди. І реакція була своєчасною, а головне результативною.

Крім того, політолог наголосив, що не варто вірити заявам буцімто Україна, дала якісь гарантії Росії та шукати зраду.

Гладких прокоментував повернення Росії у зернову угоду: дивіться відео

Росія повернулася у зернову угоду: що відомо