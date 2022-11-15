Чому Росія припинила використовувати іранські дрони: відповідь Повітряних сил ЗСУ

Росія уже майже пів місяці не використовує іранські дрони для обстрілів України. Є різні причини, чому так відбувається, але все ж ці безпілотники лишаються загрозою.

Таку думку 24 каналу висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, що NASAMS уже в строю і прикривають українське небо.

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Вичерпалась перша партія

Ігнат розповів, що є різні причини, чому росіяни припинили використовувати іранські дрони. Перша з них, можливо, саме стільки дронів Іран доставив Росії. За даними української розвідки вони уклали контракт на постачання 1750 дронів, ще говорили про наміри закупити 2400 різних безпілотників.

Потенційно вони можуть бути доставлені разом з іранськими ракетами. Крайній раз вони застосовували ці безпілотники ще 4 листопада,

– зазначив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Логістичні моменти

Він продовжив, що мовиться про масовані запуски дронів, коли ЗСУ вдавалось збивати близько 20 дронів з 30. Говорили про те, що росіяни використовують їх для розвідки боєм, аби зрозуміти, як ми будемо реагувати і збивати їх. Не використання їх зараз, можливо, пов'язане з логістичними моментами.

"Можливо, під певні завдання їх будуть застосовувати разом з ракетами, як вони раніше робили. Тобто, йде ракетний обстріл і паралельно шахіди. Принаймні, їх треба привезти та ще й перефарбувати ось той напис на "Герань", – зауважив Ігнат.

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Завдання Повітряних сил

За його словами, в окупантів є багато залізяччя, яке вони хотіли б скидати з літаків на територію України, але нині бояться сюди залітати. Завданням Повітряних сил з перших днів війни було вигнати росіян з неба. Ворог залітав сюди й думав, що контролює українське небо.

Був завданий удар по всіх Повітряних силах, різні типи військ були під щільними ракетними ударами. У них була впевненість, що вони тут літають і ніяких загроз не мають, бо в того ж ПЗРК дальність – 5 кілометрів, а вони підіймались на 6 – 8 кілометрів. Вони робили прогулянку в небі, але, відповідно, отримували ракети, спротив винищувальної авіації,

– наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що завдання вигнати окупантів з українського неба, аби не було бомбардувань, було виконане. Зараз до завдань Повітряних сил додалось знищення БпЛА і крилатих ракет, які нищать нашу інфраструктуру.

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