Коли росію визнають терористичною, мільйони українців зможуть з нею судитись у США, – Шейтельман

Дуже важливо, щоб США визнали росію державою-спонсором тероризму. Це допоможе українцям судитися за збитки, які завдали окупанти.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, українці, які постраждали від російської агресії, могли б отримати компенсацію від росії через американські суди.

До теми Олігархи, які хочуть скинути путіна, дуже обережні, бо в них є лише одна спроба, – Шейтельман

Це можуть бути десятки тисяч доларів компенсації

Шейтельман визнає, що про компенсацію поки що можна говорити лише умовно. Але якщо спиратися на виплати, які були після Другої світової, то станом на зараз це були б десятки тисячі доларів.

Це не лише стосується тих, в кого загинув рідний. Якщо ти став біженцем – зможеш звернутися в американський суд та отримати компенсацію. За такими прецедентами, що були після Другої світової, якщо все перерахувати на теперішні ціни, то вийдуть десятки тисяч доларів компенсації, – зазначив Шейтельман.

Якщо таке рішення реально колись ухвалять в США, то громадяни зможуть подавати і представницькі позови – коли судиться одразу група людей. Такі можливі компенсації можуть бути серйозною проблемою для росії. Адже постраждали від агресії мільйони українців.

Шейтельман про можливе визнання росії державою-спонсором тероризму

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