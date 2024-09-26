Чому Трамп і Джонсон розлютилися через візит Зеленського у Пенсильванію: пояснення експерта

23 вересня Зеленський в рамках візиту до США відвідав завод у Скрентоні, штат Пенсильванія. Президента супроводжували посадовці від Демократичної партії. Наступного дня республіканці у Конгресі заявили, що візит українського лідера на військовий об'єкт був націлений на підтримку Камали Гарріс.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп і спікер Палати представників Майк Джонсон словесно накинулися на українського лідера через його візит на військовий завод у Пенсильванії. Володимиру Зеленському ледве не закидають спробу втрутитися в американські вибори. В інтерв'ю "Радіо Свобода" професор політології Університету "Бейлор" в Техасі Сергій Кудля пояснив, на чому грунтується така емоційна реакція республіканців.

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Чому Трамп і його прихильники розлютилися

Сергій Кудля підкреслив, що Пенсильванія є одним із ключових штатів у президентській кампанії. Минулого разу Трамп програв там вибори через перевагу у лише 70 тисяч голосів.

Наразі сенатором штату є Джош Рапіро, вагома фігура в американській політиці. Його кандидатуру Камала Гарріс навіть розглядала на пост свого віцепрезидента.

Під час візиту на завод, де виробляються снаряди для України, Зеленського супроводжував Рапіро, а також інші демократи, такі як сенатор Боб Кейсі та конгресмен Метт Картрайт. Це власне й зачепило республіканців, і вони вирішили, що Зеленський у такий спосіб публічно висловив підтримку їхнім суперникам.

Крім того, Пенсильванія – другий штат за кількістю українців, які там проживають. Йдеться про понад 160 тисяч людей. "Цілком імовірно, що українці можуть вирішити долю всієї президентської кампанії", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що після поїздки Зеленського на Scranton Army Ammunition Plant, республіканці наступного дня заявили, що вимагають провести розслідування цього візиту. Мовляв, українського лідера перевозили на військовому літаку, і на його переліт витрачалися кошти платників податків. Ба більше, спікер Палати представників Майк Джонсон звернувся із закликом звільнити посолку України у США Оксану Маркарову, яка буцімто, "продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб чесно та ефективно служити дипломатом у цій країні".